Європейський Forbes опублікував рейтинг "30 до 30": до нього потрапили 8 українців
Європейський діловий журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг найуспішніших підприємців. До списку "30 under 30" увійшли молоді бізнесмени, які представляють найрізноманітніші напрямки. Усі вони побудували кар'єру до 30 років.
Джерело:Forbes
Видання формує список молодих, талановитих та успішних вже вшосте. Цьогоріч незалежні експерти обрали 30 представників з 32 країн Європи.
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Засновники Reface / Фото Reface
Категорії та підприємці
Технології
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Роман Могильний (29 років) – співзасновник та CEO Reface (з січня 2020 року по січень 2021 року). Підприємець займається менеджментом ML-продуктів з 2011 року. Саме тоді він у партнерстві з Ярославом Бойко й Олесем Петрівим запустив проєкт Neocortext.
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Ярослав Бойко (29 років) – співзасновник та Chief Administrative Officer Reface. Співзасновник компанії Neocortext, яка у 2020 році запустила додаток Reface.
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Денис Дмитренко (29 років) – співзасновник Reface, займається інвестиціями та бізнес-напрямами компанії. Партнер і співзасновник PAWA — венчурної студії для розвитку стартапів, що займаються штучним інтелектом і машинним навчанням.
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Інна Заіменко (29 років) – засновниця рішення A-LabInsider, яке призначене для полегшення пошуку наукової інформації для біотехнологічних компаній. Проєкт базується на вебмоніторингу і відборі літератури. Сьогодні молода підприємиця проживає у Берліні, Німеччина.
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Ліза Дзюба (29 років) – співзасновниця проєкту Flawless App. Сервіс активно застосовують для розробки мобільних додатків. Flawless App довіряють всесвітньо відомі компанії: Uber, eBay, Nike, Qiwi, Spotify та інших.
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Ахмед Сулейман (29 років) – співзасновник вищезгаданого сервісу Flawless App.
Фінанси
- Сергій Герасимович (29 років) – співзасновник EZ Blockchain. Підприємець займається розробкою інфраструктури для створення блокчейнів. Головне призначення – використання енергії з метою зменшення викидів в атмосферу. Наразі бізнесмен проживає в Чикаго, США.
Соціальний вплив
- Федір Сердюк (25 років) – співзасновник проєкту Fast, який покликаний навчати людей основ надання першої медичної допомоги.
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