Регулярные занятия спортом не только снижают риск развития опасных заболеваний и помогают бороться со стрессом. Неожиданно, но постоянная физическая активность может помочь стать лучшим руководителем.

Соответствующее исследование провели в Университете Северного Иллинойса в США. Если боссы часто испытывали стресс, они и чаще срывались и критиковали своих сотрудников.

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В то же время руководители, которые нередко подвергаются стрессу и страдают из-за нехватки времени, лучше ведут себя с подчиненными, если регулярно занимаются умеренной физической активностью.