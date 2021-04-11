Как стать лучшим шефом и не срываться на подчиненных: нетипичный совет
Регулярные занятия спортом не только снижают риск развития опасных заболеваний и помогают бороться со стрессом. Неожиданно, но постоянная физическая активность может помочь стать лучшим руководителем.
Источник:Inc.
Соответствующее исследование провели в Университете Северного Иллинойса в США. Если боссы часто испытывали стресс, они и чаще срывались и критиковали своих сотрудников.
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В то же время руководители, которые нередко подвергаются стрессу и страдают из-за нехватки времени, лучше ведут себя с подчиненными, если регулярно занимаются умеренной физической активностью.
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