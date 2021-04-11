Регулярні заняття спортом не лише знижують ризик розвитку небезпечних захворювань та допомагає боротися зі стресом. Неочікувано, але постійна фізична активність може допомогти стати кращим керівником.

Відповідне дослідження провели в Університеті Північного Іллінойсу у США. Якщо боси часто відчували стрес, вони й частіше зривалися і критикували своїх співробітників.

Цікаво Європейський Forbes опублікував рейтинг "30 до 30": до нього потрапили 8 українців

Водночас керівники, які нерідко піддаються стресу та страждають через брак часу, краще поводяться з підлеглими, якщо регулярно займаються помірною фізичною активністю.