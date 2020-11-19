Китайський виробник електричних скутерів Niu Technologies заявив, що попит на індивідуальні пристрої для подорожей збільшився під час пандемії 2020 року. Акції компанії цьогоріч зросли на 300 відсотків.

СEO компанії Niu Technologies Ян Лі відзначив, що наразі ця тенденція спостерігається всюди: у Європі, Північній Америці та навіть Китаї, де поширення COVID-19 значною мірою стримується, пише CNBC.

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Це пояснюється тим, що поїздки на електроскутері вважаються безпечнішими та простішими у порівнянні з керуванням автомобілем та пересуванням громадським транспортом.

Засновник та генеральний директор гонконгської компанії AutoX Цзяньсюн Сяо заявив, що подібні фактори також спричинили перехід до безпілотних автомобілів. Саме тому після глобальної пандемії в Китаї почали приділяти набагато більше уваги роботаксі як бізнесу.

Чому це важливо?

Окрім перевезення людей, автономні транспортні засоби можуть допомогти доставити необхідні вантажі під час пандемії, мінімізуючи контакт між людьми,

– сказав головний стратегічний директор китайського виробника автономних літальних апаратів EHang Едвард Сюй.

Під час пандемії коронавірусу компанія запустила "повітряну швидку допомогу", щоб полегшити лікарням транспортування медичного персоналу та матеріалів під час надзвичайних ситуацій.

Безпілотні аеротаксі EHang / Фото motorpassion

Попри переваги автономних транспортних засобів, питання щодо безпеки населення та регуляторних органів залишаються головною перешкодою, що заважає їм стати основними. Наразі компанії зосереджуються на вдосконаленні відповідних технологій, оскільки це є вирішальним способом підвищення рівня безпеки.

Директор EHang додав, що наявність резервних копій різних систем, що експлуатують повітряні таксі компанії, є ключовим фактором для того, щоб транспорт був максимально безаварійним. Компанія протестувала 6 000 рейсів з пасажирами в 34 містах у восьми країнах.