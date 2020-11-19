Китайский производитель электрических скутеров Niu Technologies заявил, что спрос на индивидуальные устройства для путешествий увеличился во время пандемии 2020 года. Акции компании в этом году выросли на 300 процентов.

СЕО компании Niu Technologies Ян Ли отметил, что сейчас эта тенденция наблюдается везде: в Европе, Северной Америке и даже Китае, где распространение COVID-19 в значительной степени сдерживается, пишет CNBC.

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Это объясняется тем, что поездки на электроскутере считаются более безопасными и простыми по сравнению с управлением автомобилем и передвижением общественным транспортом.

Основатель и генеральный директор гонконгской компании AutoX Цзяньсюн Сяо заявил, что подобные факторы также вызвали переход к беспилотным автомобилям. Именно поэтому после глобальной пандемии в Китае начали уделять гораздо больше внимания роботакси как бизнесу.

Почему это важно?

Кроме перевозки людей, автономные транспортные средства могут помочь доставить необходимые грузы во время пандемии, минимизируя контакт между людьми,

– сказал главный стратегический директор китайского производителя автономных летательных аппаратов EHang Эдвард Сюй.

Во время пандемии коронавируса компания запустила "воздушную скорую помощь", чтобы облегчить больницам транспортировку медицинского персонала и материалов во время чрезвычайных ситуаций.

Беспилотные аэротакси EHang / Фото motorpassion

Несмотря на преимущества автономных транспортных средств, вопросы безопасности населения и регуляторных органов остаются главным препятствием, мешающим им стать основными. Сейчас компании сосредотачиваются на совершенствовании соответствующих технологий, поскольку это является решающим способом повышения уровня безопасности.

Директор EHang добавил, что наличие резервных копий различных систем, эксплуатирующих воздушные такси компании, является ключевым фактором для того, чтобы транспорт был максимально безаварийным. Компания протестировала 6 000 рейсов с пассажирами в 34 городах в восьми странах.