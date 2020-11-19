Беспилотники и электроскутеры: как СOVID-19 меняет способ передвижения в Китае
Китайский производитель электрических скутеров Niu Technologies заявил, что спрос на индивидуальные устройства для путешествий увеличился во время пандемии 2020 года. Акции компании в этом году выросли на 300 процентов.
СЕО компании Niu Technologies Ян Ли отметил, что сейчас эта тенденция наблюдается везде: в Европе, Северной Америке и даже Китае, где распространение COVID-19 в значительной степени сдерживается, пишет CNBC.
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Это объясняется тем, что поездки на электроскутере считаются более безопасными и простыми по сравнению с управлением автомобилем и передвижением общественным транспортом.
Почему это важно?
Кроме перевозки людей, автономные транспортные средства могут помочь доставить необходимые грузы во время пандемии, минимизируя контакт между людьми,
– сказал главный стратегический директор китайского производителя автономных летательных аппаратов EHang Эдвард Сюй.
Во время пандемии коронавируса компания запустила "воздушную скорую помощь", чтобы облегчить больницам транспортировку медицинского персонала и материалов во время чрезвычайных ситуаций.
Беспилотные аэротакси EHang / Фото motorpassion
Директор EHang добавил, что наличие резервных копий различных систем, эксплуатирующих воздушные такси компании, является ключевым фактором для того, чтобы транспорт был максимально безаварийным. Компания протестировала 6 000 рейсов с пассажирами в 34 городах в восьми странах.
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