Транспорт майбутнього: Lilium запустить повітряне таксі у США – що відомо
Німецький стартап Lilium Aviation спільно з розробником Tavistock запустить вертипорт для повітряних таксі у 2025 році в Орландо (Флорида). Аеротаксі здійснюватиме перевезення пасажирів між містами штату. Площа авіацентру складе 5,2 тисячі квадратних метрів.
Перші авіатаксі зможуть долати до 300 кілометрів за годину. Електричний літак вміщуватиме до 4 осіб. Пасажири зможуть забронювати поїздку за допомогою додатку у смартфоні. Ціна подорожі буде дорівнювати вартості проїзду в таксі першого класу, проте зі зростанням популярності транспорту вона буде зменшуватися, пише Daily Mail.
Читайте також: Іспанія має намір запустити повітряне таксі до 2022 року
Вертипорт – аналог аеропорту, створений для прийому та відправки невеликих літальних апаратів VTOL. Прогнозують, що такі центри стануть вузловими точками в міській транспортній мережі майбутнього, що дозволить частково вирішити проблему заторів на дорогах.
VTOLПовністю електричний літак з вертикальним злетом та посадкою. Перший прототип на два місця з'явився у 2016 році. Відтоді він здійснив серію випробувальних польотів. Очікується, що в майбутньому літак рухатиметься з круїзною швидкістю до 300 кілометрів на годину.
Поділитися новиною
-
Innovation DTEK отримав 59 рішень для бізнесів через платформу відкритих інновацій29 жовтня , 20:27
-
Ілон Маск за день здав чотири тести на COVID-19: результати його здивували13 листопада , 15:14
-
Як бізнесу змінюватися швидше за клієнта: 7 інсайтів українських компаній і глобальних трендівсьогодні , 15:55