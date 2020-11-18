Німецький стартап Lilium Aviation спільно з розробником Tavistock запустить вертипорт для повітряних таксі у 2025 році в Орландо (Флорида). Аеротаксі здійснюватиме перевезення пасажирів між містами штату. Площа авіацентру складе 5,2 тисячі квадратних метрів.

Перші авіатаксі зможуть долати до 300 кілометрів за годину. Електричний літак вміщуватиме до 4 осіб. Пасажири зможуть забронювати поїздку за допомогою додатку у смартфоні. Ціна подорожі буде дорівнювати вартості проїзду в таксі першого класу, проте зі зростанням популярності транспорту вона буде зменшуватися, пише Daily Mail.

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Вертипорт – аналог аеропорту, створений для прийому та відправки невеликих літальних апаратів VTOL. Прогнозують, що такі центри стануть вузловими точками в міській транспортній мережі майбутнього, що дозволить частково вирішити проблему заторів на дорогах.

VTOL Повністю електричний літак з вертикальним злетом та посадкою. Перший прототип на два місця з'явився у 2016 році. Відтоді він здійснив серію випробувальних польотів. Очікується, що в майбутньому літак рухатиметься з круїзною швидкістю до 300 кілометрів на годину.