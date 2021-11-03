Cаме тому бренди одягу роблять акцент на індивідуальний пошив, виробники парфумерії виготовляють неповторні аромати. А як працюють з трендами на ринку іграшок? 4 кейси наведено нижче.

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Lego

Розпочнемо з лідера у сфері виробництва іграшок – данської компанії Lego, що заснована у 1932 році. Іграшковий гігант створив набори конструкторів, які підключаються до смартфона. LEGO Mindstorms – навіть не надновий продукт. Перша версія цього конструктора вийшла ще у 2006 році!

LEGO Mindstorms / Фото Lego

Минулого року на ринок вийшов рояль-конструктор. Як повідомляється на сайті компанії, у рояль можна встановити спеціальний мотор на батарейках і під'єднати до смартфона за допомогою програми Lego Powered Up. Зі смартфона звучатиме музика, а рояль буде відтворювати гру.

Рояль-конструктор від Lego: дивіться відео

Нещодавно Lego представила "екофрендлі" серію конструкторів, які дозволяють збирати повноцінні букети квітів і дерева бонсай. Кубики у колекції біорозкладні, адже виготовлені з цукрової тростини.

Таким чином, усі три розробки данської компанії демонструють інноваційні, прагматичні підходи.

Kiddisvit

Підхід до іграшкового бізнесу змінюється і в Україні. Так, створена у 1997 році в Дніпрі компанія Kiddisvit розпочала роботу як дистриб'ютор. У 2000 році було відкрито перший магазин іграшок і дитячих товарів Міккі, який згодом переріс у мережу крамниць MYplay. Дистриб'юторський успіх надихнув Kiddisvit розпочати повноцінну локалізацію дитячих товарів міжнародних брендів для українського ринку. Англійську мову, якою через аудіо або інтерфейс спілкувалися міжнародні іграшки, переклали українською. Знаковою іграшкою, що співає та розмовляє українською мовою, став "Ковчег Ноя" від міжнародного бренду KIDDIELAND, який у 2011 році вийшов на ринок України.

"Ковчег Ноя" / Фото KIDDIELAND

Далі взялись за інші забавки. Над проєктом адаптації робота-митця Quincy креативна команда працювала пів року. У 2020 році було створено 555 окремих аудіотреків, які інтегрували у чип іграшки. Алгоритм написання літер української абетки узгоджували з педагогом молодших класів, аби забезпечити відповідність шкільній техніці письма.

Робот-митець Quincy / Фото KIDDIELAND

У Компанії переконані, що адаптація іграшок для українського ринку робить їх більш реалістичними, а отже, – кращими та ближчими до дитини. З 2012 року Kiddisvit розпочав експорт популярних брендів KIDDIELAND, Baby Born, Battat, Bburago, Technopark, а пізніше L.O.L. Surprise та Screechers Wild у Вірменію та Молдову.

Barbie

Яскравий приклад принципу інклюзивності – американська компанія Barbie. За останні роки образ класичної ляльки еволюціонував: сьогодні її можна зустріти з різними параметрами ваги, зросту, типу тіла та кольору шкіри.

Нові ляльки "Барбі" / Фото Barbie

Hamleys

Під час кризи 2008 – 2010 років у Ісландії на межі занепаду опинилася компанія, що займається продажем іграшок, Hamleys. Спочатку вона позиціонувалася як міжнародна компанія з невеликим внутрішнім ринком, але зміни в економіці сприяли рішенню стати найкращим франчайзером для міжнародних партнерів.

Щоб протистояти конкурентам, Hamleys розвиває концепцію retail-tainment, об'єднуючи продажі із розвагами. У магазини привносять святкову атмосферу: біля входу дітей зустрічають аніматори в костюмах казкових персонажів, демонструються нові іграшки, проводяться театралізовані постановки.

Ляльковий магазин Hameys / Фото Hameys

Нові виклики та запити

Окрім глобалізації, процесам пошуку нових форматів взаємодії з клієнтами сприяла пандемія COVID-19. Інноваційності в одній, наприклад, технологічній сфері – замало. Щоб вразити аудиторію, компаніям необхідно враховувати персональний досвід та культурні особливості клієнтів.

Український приклад локалізації міжнародних іграшок демонструє, що вітчизняні дистриб'ютори виправдовують світовий тренд продуманості продуктів: з місією, історією та "душею". Не важливо, де виготовлена іграшка, важливо, чи адаптовано її під місцеву культуру та публіку.