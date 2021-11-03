Именно поэтому бренды одежды делают акцент на индивидуальный пошив, производители парфюмерии изготавливают неповторимые ароматы. А как работают с трендами на рынке игрушек? 4 кейса приведены ниже.

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Lego

Начнем с лидера в сфере производства игрушек – датской компании Lego, основанной в 1932 году. Игрушечный гигант создал наборы конструкторов, подключаемых к смартфону. LEGO Mindstorms – даже не сверхновый продукт. Первая версия этого конструктора вышла еще в 2006 году!

LEGO Mindstorms / Фото Lego

В прошлом году на рынок вышел рояль-конструктор. Как сообщается на сайте компании, в рояль можно установить специальный мотор на батарейках и подключить к смартфону при помощи программы Lego Powered Up. Со смартфона будет звучать музыка, а рояль будет воспроизводить игру.

Рояль-конструктор от Lego: смотрите видео

Недавно Lego представила "экофрендли" серию конструкторов, позволяющих собирать полноценные букеты цветов и деревья бонсай. Кубики в коллекции биоразлагаемые, ведь изготовлены из сахарного тростника.

Таким образом, все три разработки датской компании демонстрируют инновационные, прагматические подходы.

Kiddisvit

Подход к игрушечному бизнесу меняется и в Украине. Так, созданная в 1997 году в Днепре компания Kiddisvit приступила к работе как дистрибьютор. В 2000 году был открыт первый магазин игрушек и детских товаров Микки, впоследствии переросший в сеть магазинов MYplay. Дистрибьюторский успех вдохновил Kiddisvit приступить к полноценной локализации детских товаров международных брендов для украинского рынка. Английский язык, на котором через аудио или интерфейс общались международные игрушки, перевели на украинский. Знаковой игрушкой, поющей и говорящей на украинском языке, стал "Ковчег Ноя" от международного бренда KIDDIELAND, вышедшего в 2011 году на рынок Украины.

"Ковчег Ноя" / Фото KIDDIELAND

Дальше взялись за другие игрушки. Над проектом адаптации работа-художника Quincy креативная команда работала пол года. В 2020 году было создано 555 отдельных аудиотреков, интегрированных в чип игрушки. Алгоритм написания букв украинского алфавита согласовывали с педагогом младших классов, чтобы обеспечить соответствие школьной технике письма.

Робот-художник Quincy / Фото KIDDIELAND

В компании убеждены, что адаптация игрушек для украинского рынка делает их более реалистичными, а значит, – лучше и ближе к ребенку. С 2012 года Kiddisvit начал экспорт популярных брендов KIDDIELAND, Baby Born, Battat, Bburago, Technopark, а позже L.O.L. Surprise и Screechers Wild в Армению и Молдову.

Barbie

Яркий пример принципа инклюзивности – американская компания Barbie. За последние годы образ классической куклы эволюционировал: сегодня ее можно встретить с разными параметрами веса, роста, типа тела и цвета кожи.

Новые куклы "Барби" / Фото Barbie

Hamleys

Во время кризиса 2008 – 2010 годов в Исландии на грани упадка оказалась компания, которая занимается продажей игрушек, Hamleys. Сначала она позиционировалась как международная компания с небольшим внутренним рынком, но изменения в экономике способствовали решению стать лучшим франчайзером для международных партнеров.

Чтобы противостоять конкурентам, Hamleys развивает концепцию retail-tainment, объединяя продажи с развлечениями. В магазины привносят праздничную атмосферу: у входа детей встречают аниматоры в костюмах сказочных персонажей, демонстрируются новые игрушки и проводятся театрализованные постановки.

Кукольный магазин Hameys / Фото Hameys

Новые вызовы и запросы

Помимо глобализации процессам поиска новых форматов взаимодействия с клиентами способствовала пандемия COVID-19. Инновационности в одной, например, технологической сфере – маловато. Чтобы поразить аудиторию, компаниям необходимо учитывать персональный опыт и особенности клиентов.

Украинский пример локализации международных игрушек демонстрирует, что отечественные дистрибьюторы оправдывают мировой тренд продуманности продуктов: с миссией, историей и душой. Не важно, где изготовлена ​​игрушка, важно адаптирована ли она под местную культуру и публику.