Розробники створюють одяг для людей, яким близькі цінності, що їх сповідує бренд. Перш за все – це мінімалізм, функціональність та антиспоживацтво.

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Про бренд

Засновник бренду – львів'янин Любомир Сидор. За задумом, капсула має вузьке спрямування – вона призначена для 3% населення. Це люди, яким важлива функціональність, якість, мінімалізм й турбота про планету.

Більшість tech wear луків створені так щоб захистити нас від якогось кислотного дощу чи апокаліпсису. А це не потрібно. Нам не потрібно 17 кишень – треба рівно 5, але щоб кожна виконувала свою призначення і ти знав де що лежить,

– відзначає засновник бренду Любомир Сидор.

Колекція являє собою практичний мінімум речей, які людина дійсно носитиме щодня. "Речі мають бути такими, щоб купувати їх рідко, носити довго, а також почуватися зручно і круто у будь-яких умовах", – додають розробники.

Якою є капсула

Чоловіча колекція виконана у базових й водночас трендових кольорах: space grey, vantablack (найтемніший колір на планеті), midnight blue, moon sand. Вони ідеально "міксуються" між собою, а також підходять для створення монохромних образів.

До уваги покупців представлені:

чоловічі овершорти (сорочки) – мають потаємні кишені, подовжені манжети для захисту годинника від пошкоджень та резинку на нижній стороні, яка додає еластичності, ;

футболки вільного крою;

лонгсліви (футболки з довгим рукавом);

світшоти,

штани – регулюються знизу і трансформуються з прямого крою на звужений;

кепки – ідеально поміщаються у верхню кишеню сорочки;

захисні маски – мають відділення для змінного фільтра та стрічку-регулятор.

Зауважимо! З метою захисту довкіллю розробники прагнуть мінімізувати продукування зайвих елементів. Так, вони зробили упаковку, яку можна повторно використовувати. Крім того, одяг не має бірок. Натомість є брелок, який також можна використати в інших цілях.

Новітній одяг представлений:

на сайті та соціальних мережах бренду;

у Львові – простір SOCLE;

у Києві – концепт-стор ZAVOD.

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