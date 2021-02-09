Як працюють сонячні електростанції взимку: розповідаємо на прикладі ДТЕК Нікопольська СЕС

Як працює сонячна станція взимку і чи можливо отримати достатню кількість електроенергії у тріскучий мороз? Чи правда, що сонячні панелі стають малоефективними в зимовий період через коротку тривалість світлового дня? Про все це розповідаємо на прикладі ДТЕК Нікопольська сонячна електростанція, експерти якої пояснили особливості генерації "зелених" кіловатів взимку.

Сонячні панелі – річ доволі неперебірлива. Вони працюють як у теплий період року, так і у холодний. Головна умова – бодай трохи сонячного світла. Неважливо, як зимно навкруги, гарна робота панелей полягає від природного освітлення, а не від температури.

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Зимові морози – запорука гарної роботи сонячних панелей та генерації електроенергії,

– підтверджує директор ДТЕК Нікопольська сонячна електростанція Володимир Шуляцький.

На об'єкті встановлено 750 000 панелей, які генерують електроенергію для забезпечення 143 тисяч домогосподарств протягом року. Навіть взимку станція не припиняє свою роботу, а навпаки, тільки покращує її. Внаслідок низьких температур, генерація панелей підвищується: чим холодніше – тим краще вони працюють.

"Номінальна потужність панелей розрахована при температурі у 44 градуси. Тобто, панелям наших сонячних станцій та споживачам, які отримують екологічно чисту енергію, зимові морози лише на користь", – додає експерт.

Як взимку працюють зелені електростанції: дивіться відео

Варто зазначити, що у зимовий період, кількість згенерованої енергії трохи менша, ніж коли світить яскраве літнє сонце. Усе це тому, що світловий день коротший. Також, неабияку роль відіграє кут нахилу панелей: для зими та літа він різний. Панелі розташовані так, щоб вбирати в себе якомога більше сонця. Звісно ж, найефективніша пора року для таких цілей – це літо.

Що ж до похмурого дня, коли зовсім мало сонця?

Наявність хмар не сильно впливає на роботу панелей, хоча робить її менш результативною. Це тому, що світло затіняється, стає не таким яскравим, щоб повною мірою послужити електростанції. Хоча, це зовсім не проблема. Прикладом країн, які активно використовують сонячне світло, є Великобританія, Китай, Італія, Україна, Росія. Усі вони мають неабиякі холодні зими, що зовсім не заважає їм виробляти зелену енергію. До речі, у 2020 році в ЄС з відновлюваних джерел (разом з гідро) було згенеровано 38% всієї електроенергії – найбільший показник в історії.

Лідером у галузі відновлюваної енергетики є Німеччина. Ця країна має гарні показники відносно кількості встановлених панелей на чисельність населення.

ДТЕК Нікопольська СЕС / Фото ДТЕК

А як розвиватиметься ВДЕ в Україні?

Стосовно ситуації в Україні, то більшість експертів поділя.nm думку, що країна має значний потенціал для збільшення частки ВДЕ. Отже, як результат – покращення екологічної ситуації та виконання своїх зобов’язань перед європейською і світовою спільнотою. Згідно з прогнозами аналітиків ДТЕК, до 2030 року Україна збільшить виробництво "зеленої" електроенергії у 2,5 раза шляхом зростання встановленої потужності ВДЕ.

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Прогнозований розвиток зеленої генерації в Україні залежить від декількох факторів:

по-перше, потрібне чітке розуміння джерел фінансування розвитку ВДЕ

по-друге, важлива платіжна дисципліна щодо "зеленого тарифу"

Аби стабілізувати ситуацію на ринку ВДЕ саме держава має почати виконувати свої зобов’язання перед виробниками й інвесторами, а також розробити стратегію не на рік чи два, а на найближчі п'ять – десять років. Лише тоді буде зрозуміло, куди і як рухатиметься ринок ВДЕ в Україні.