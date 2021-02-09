Как работает солнечная станция зимой и реально ли генерировать электроэнергию в трескучий мороз? А может эффективность солнечных панелей сокращается в зимний период из-за короткой продолжительности светового дня? Обо всем этом рассказываем на примере ДТЭК Никопольская солнечная электростанция, эксперты которой объяснили особенности генерации "зеленых" киловатт зимой.

Солнечные панели – вещь довольно неприхотливая. Они работают как в теплый период года, так и в холодный. Главное условие – хотя бы немного солнечного света. Неважно, как холодно вокруг, эффективная работа панелей зависит от естественного освещения, а не от температуры.

Примечательно Правила будущего энергетики: ключевые тезисы

Зимние морозы – залог продуктивной работы солнечных панелей и генерации электроэнергии,

– подтверждает директор ДТЭК Никопольская солнечная электростанция Владимир Шуляцкий.

На объекте установлено 750 000 панелей, которые генерируют электроэнергию и обеспечивают 143 тысячи домохозяйств в течение года. Даже зимой станция не прекращает свою работу, а наоборот, только улучшает ее. За счет низких температур, генерация панелей повышается: чем холоднее – тем лучше они работают.

"Номинальная мощность панелей рассчитана при температуре в 44 градуса. То есть, панелям наших солнечных станций и потребителям, которые получают экологически чистую энергию, зимние морозы только на пользу", – добавляет эксперт.

Как работают зеленые электростанции зимой: смотрите видео

Стоит отметить, что в зимний период, количество сгенерированной энергии немного меньше, чем при ярком летнем солнце. Все это потому, что световой день короче. Значительную роль играет и угол наклона панелей: для зимы и лета он разный. Панели расположены так, чтобы вобрать как можно больше солнца. И лето, конечно же, самое эффективное время года.

Что происходит в пасмурный день, когда солнца совсем мало?

На работу панелей наличие облаков влияет незначительно, хотя результативность генерации все же сокращается. Это происходит потому, что свет затеняется и становится менее ярким. В то же время, для ряда стран переменная облачность не является проблемой. Примером стран, которые активно используют солнечный свет, является Великобритания, Китай, Италия, Украина, Россия. Все они имеют достаточно холодные зимы, что не мешает им вырабатывать зеленую электроэнергию. Кстати, в 2020 году в ЕС из возобновляемых источников (вместе с гидро) было сгенерировано 38% всей электроэнергии – наибольший показатель в истории.

Лидером в области возобновляемой энергетики является Германия. Эта страна имеет высокие показатели количества установленных панелей в пересчете на численность населения.

ДТЭК Никопольская СЭС / Фото ДТЭК

Как будет развиваться ВИЭ в Украине?

Что касается ситуации в Украине, то большинство экспертов разделяют мнение, что страна имеет значительный потенциал для увеличения доли ВИЭ. Как результат – улучшение экологической ситуации и выполнение своих обязательств перед европейским и мировым сообществом. Согласно прогнозам аналитиков ДТЭК, в 2030 году Украина увеличит производство "зеленой" электроэнергии в 2,5 раза за счет роста установленной мощности ВИЭ.

​Читайте также Новые горизонты: как украинская энергетика использует цифровые технологии

Прогнозируемое развитие зеленой генерации в Украине зависит от нескольких факторов:

во-первых, необходимо четкое понимание источников финансирования развития ВИЭ.

во-вторых, важна платежная дисциплина по "зеленому тарифу".

Для стабилизации ситуации на рынке ВИЭ именно государство должно начать выполнять свои обязательства перед производителями и инвесторами, а также разработать стратегию не на год или два, а на ближайшие пять – десять лет. Только тогда будет понятно, куда и как будет двигаться рынок ВИЭ в Украине.