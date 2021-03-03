У світі є мільйони людей, яким бракує їжі. Водночас тонни продуктів потрапляють на смітники. Обидві проблеми можна зменшити, якщо розподіляти харчі раціональніше. Для цього створюють, зокрема, продовольчі банки.

Першу таку організацію у Львові створив Ростислав Косюра – українець, який 23 роки жив в Німеччині та Франції.

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► У 2019 році він повернувся на батьківщину. Пів року працював над концепцією і вивчав досвід найбільшої німецької мережі продовольчих банків Die Tafeln.

► Домовляючись з мережами магазинів та міською владою про співпрацю, вже у вересні 2019 року Косюра запустив цей проєкт у своєму рідному Львові.

Як працює "Тарілка"

Волонтери "Тарілки" збирають продукти з магазинів-партнерів та передають благодійникам. У Львові вони готують приміщення для продовольчого банку, що стане магазином без каси.

Туди зможуть прийти за продуктами ті, хто їх потребує, і ті, хто хоче ними поділитися. Глобальна місія "Тарілки" – поширення культури продовольчих банків у всіх регіонах України.

Зверніть увагу! Команда проєкту уже спілкувалася з людьми, які хочуть розвивати таку ініціативу в Запоріжжі, Маріуполі, Луцьку, Рівному та Івано-Франківську.

Зауважимо, що нещодавно до них звернулася організація, яка годує малозабезпечених людей у Києві й хоче мати "Тарілку" як інструмент залучення додаткової їжі.

Більше про продовольчий банк "Тарілка": дивіться у відео Ukraїner

Довідка. Ukraїner – це волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.