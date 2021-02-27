Подружжя Вікторія та Дмитро Радчуки полишили бізнес у Луцьку, щоб створити овечу ферму. У 2016 році вони переїхали до місцевості неподалік села Повча, де заснували садибу зеленого туризму "Хутір Касень".

До того на тій території було лише кілька старих будинків та непролазні хащі, які довелося розчищати, аби започаткувати власне господарство.

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Подробиці про нову справу подружжя

До садиби, розташованої серед схилів мальовничої Повчанської височини, їдуть любителі й велоперегонів, а також спокійного відпочинку на природі.

Де розташований "Хутір Касень": карта

Окрім краєвидів Повчанської височини, ще одним плюсом агросадиби "Хутір Касень" є чудове розташування, яке вписується в туристичні маршрути регіоном.

Лише за 2,5 кілометри височить кам'яний пам'ятник "Австрійська стела", побудований австрійцями на честь перемоги над російськими військами під час Першої світової.

За 20 кілометрів від садиби – Тараканівський форт та Дубенський замок.

Що можна робити у садибі

Родина Радчуків організовує на хуторі туристичні пікніки, присвячені велосипедному руху та розвитку зеленого туризму. Учасники кілька днів живуть у наметовому містечку.

Мальовнича садиба "Хутір Касень" / Фото Ukraїner (Павло Пашко, Микита Завілінський)

Там вони займаються спортом, беруть участь у майстер-класах, дивляться кіно просто неба тощо. В агросадибі є піч, де Дмитро, кухар за фахом, готує страви для гостей.

Ми бачимо, як до нас приїжджають люди, їм це дійсно подобається. Вони відпочивають, підзаряджаються енергією цього місця, нашою працею,

– зауважила Вікторія Радчук.

"Взагалі сільський зелений туризм — дуже гарне поняття. Робота не проста, але цікава. Поки що "батарейка" наша не сіла. Сподіваюся, що будемо і далі цим займатися", – додала вона.

Більше про "Хутір Касень": дивіться у відео Ukraїner