Подружжя покинуло бізнес у Луцьку, аби створити овечу ферму: історія надихає
Подружжя Вікторія та Дмитро Радчуки полишили бізнес у Луцьку, щоб створити овечу ферму. У 2016 році вони переїхали до місцевості неподалік села Повча, де заснували садибу зеленого туризму "Хутір Касень".
Джерело:Ukraїner
До того на тій території було лише кілька старих будинків та непролазні хащі, які довелося розчищати, аби започаткувати власне господарство.
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Подробиці про нову справу подружжя
До садиби, розташованої серед схилів мальовничої Повчанської височини, їдуть любителі й велоперегонів, а також спокійного відпочинку на природі.
Де розташований "Хутір Касень": карта
Окрім краєвидів Повчанської височини, ще одним плюсом агросадиби "Хутір Касень" є чудове розташування, яке вписується в туристичні маршрути регіоном.
- Лише за 2,5 кілометри височить кам'яний пам'ятник "Австрійська стела", побудований австрійцями на честь перемоги над російськими військами під час Першої світової.
- За 20 кілометрів від садиби – Тараканівський форт та Дубенський замок.
Що можна робити у садибі
Родина Радчуків організовує на хуторі туристичні пікніки, присвячені велосипедному руху та розвитку зеленого туризму. Учасники кілька днів живуть у наметовому містечку.
Мальовнича садиба "Хутір Касень" / Фото Ukraїner (Павло Пашко, Микита Завілінський)
Там вони займаються спортом, беруть участь у майстер-класах, дивляться кіно просто неба тощо. В агросадибі є піч, де Дмитро, кухар за фахом, готує страви для гостей.
Ми бачимо, як до нас приїжджають люди, їм це дійсно подобається. Вони відпочивають, підзаряджаються енергією цього місця, нашою працею,
– зауважила Вікторія Радчук.
"Взагалі сільський зелений туризм — дуже гарне поняття. Робота не проста, але цікава. Поки що "батарейка" наша не сіла. Сподіваюся, що будемо і далі цим займатися", – додала вона.
Більше про "Хутір Касень": дивіться у відео Ukraїner
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