В мире есть миллионы людей, которым не хватает еды. В то же время тонны продуктов попадают на свалки. Обе проблемы можно уменьшить, если распределять продукты рационально. Для этого создают, в частности, продовольственные банки.

Первую такую ​​организацию во Львове создал Ростислав Косюра – украинец, который 23 года жил в Германии и Франции.

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► В 2019 году он вернулся на родину. Полгода работал над концепцией и изучал опыт крупнейшей немецкой сети продовольственных банков Die Tafeln.

► Договариваясь с сетями магазинов и городскими властями о сотрудничестве, уже в сентябре 2019 года Косюра запустил этот проект в своем родном Львове.

Как работает "Тарелка"

Волонтеры "Тарелки" собирают продукты из магазинов-партнеров и передают благотворителям. Во Львове они готовят помещение для продовольственного банка, который станет магазином без кассы.

Туда смогут прийти за продуктами те, кто в них нуждается, и те, кто хочет ими поделиться. Глобальная миссия "Тарелки" – распространение культуры продовольственных банков во всех регионах Украины.

Обратите внимание! Команда проекта уже общалась с людьми, которые хотят развивать такую ​​инициативу в Запорожье, Мариуполе, Луцке, Ровно и Ивано-Франковске.

Заметим, что недавно к ним обратилась организация, которая кормит малообеспеченных людей в Киеве и хочет иметь "Тарелку" как инструмент привлечения дополнительной пищи.

Больше о продовольственном банке "Тарелка": смотрите в видео Ukraїner

Справка. Ukraїner – это волонтерский медиа-проект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и представляет ее в мире.