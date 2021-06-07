Для роботи теплові труби не потребують ручного вимикача або електрики. Все, що треба, – це різниця температур на двох кінцях.

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Легко розрізає лід

Продемонструвати такі унікальні теплопровідні властивості взялися у Лабораторії дій.

Спочатку фанат науки розмістив один кінець теплової труби та мідного стрижня під матеріалом, який виявляє тепло.

З інших боків він одночасно поклав кубики льоду.

Під тепловою трубою лід почав танути майже миттєво , поступово забарвлюючи "лакмусовий" матеріал у чорний колір, який з’являється внаслідок холоду.

, поступово забарвлюючи "лакмусовий" матеріал у чорний колір, який з’являється внаслідок холоду. Натомість мідний стрижень розтоплював лід значно повільніше.



Демонстрація теплопередачі труби та мідного стрижня / Скриншот з відео The Action Lab

Потім відеоблогер взяв теплову трубу в руки та з легкістю розрізав нею кубик льоду.



Теплова труба розрізає лід / Скриншот з відео The Action Lab

На цьому Лабораторія дій не зупинилася. Щоб показати як труба виглядає зсередини, її розрізали та вигнули назовні кінці. Це оголило губчасту структуру, яка розміщувалася всередині теплопровідника.



Теплова труба зсередини / Скриншот з відео The Action Lab

У чому магія

Річ у тім, що теплова труба також виготовлена ​​з міді, але її властивість шалено високої теплопровідності можна пояснити наявністю водяної пари всередині .

. Коли один кінець труби підтримує контакт з джерелом тепла, місцева робоча рідина нагрівається і переходить у газоподібний стан.

Гарячий газ починає подавати тепло до більш холодного кінця.

Потім пара охолоджується, переходячи у рідкий стан, і знову повертається в інший кінець.

Магія відбувається тоді, коли теплова труба безперервно штовхає холод і гарячу пару з одного кінця труби в інший.

з одного кінця труби в інший. Цей особливий вид теплопровідника використовують у різних пристроях, зокрема, у комп'ютерах.

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