Завдяки таким показникам, EAST, який також називають "Китайським штучним сонцем", перевершив минулий рекорд утримання плазми. Його встановив корейський надпровідний токамак KSTAR наприкінці 2020 року. Тоді йому вдалося утримувати плазму температурою понад 100 мільйонів градусів протягом 20 секунд.

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Термозображення внутрішньої частини реактора / Скриншот Xinhua

Максимальна температура плазми, якої досягнув китайський токамак, – 160 мільйонів градусів. Команда змогла утримувати її протягом 20 секунд.

Щоб отримати такі параметри, спеціалістам Інституту фізики плазми Китайської академії наук довелося внести в конструкцію реактора багато змін, які допомогли покращити показники стабільності плазми. Загалом підготовка до цього експерименту тривала цілий рік. Деталями досягнення результатів проєкту команда, ймовірно, поділиться пізніше.



Центр управління EAST під час експерименту / Фото Xinhua

Чому це важливо

Термоядерний реактор може виробляти у кілька разів більше енергії, ніж звичайний ядерний реактор. На відмінну від викопних видів палива, водень, який слугує сировиною для токамака, практично невичерпний. Його можна добувати з морської води. Саме тому термоядерну енергію вважають ідеальною для досягнення вуглецевої нейтральності.

Більш тривале утримання плазми у реакторі необхідне для реалізації термоядерної енергії. Спеціалісти та дослідники приділяють велику увагу експериментам, спрямованим на утримання плазми якнайвищої температури протягом якнайдовшого періоду.

Зокрема, для цього кілька десятків країн світу об'єдналися у процесі будівництва у Франції термоядерного реактора нового покоління – ITER. Там планують досягнути небувалих досі показників – утримання плазми температурою 150 мільйонів градусів протягом 400 секунд.

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