Для работы тепловые трубы не нуждаются в ручном выключателе или электричестве. Все, что нужно, – это разница температур на двух концах.

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Легко разрезает лед

Продемонстрировать такие уникальные теплопроводящие свойства взялись в Лаборатории действий.

Сначала фанат науки разместил один конец тепловой трубы и медного стержня под материалом, который выявляет тепло.

С других сторон он одновременно положил кубики льда.

Под тепловой трубой лед начал таять почти мгновенно , постепенно окрашивая "лакмусовый" материал в черный цвет, который появляется вследствие холода.

, постепенно окрашивая "лакмусовый" материал в черный цвет, который появляется вследствие холода. Зато медный стержень растапливал лед значительно медленнее.



Демонстрация теплопередачи трубы и медного стержня / Скриншот с видео the Action Lab

Затем видеоблогер взял тепловую трубу в руки и с легкостью разрезал ею кубик льда.



Тепловая труба разрезает лед / Скриншот с видео the Action Lab

На этом Лаборатория действий не остановилась. Чтобы показать как труба выглядит изнутри, ее разрезали и выгнули наружу концы. Это обнажило губчатую структуру, которая размещалась внутри теплопроводника.



Тепловая труба изнутри / Скриншот с видео the Action Lab

В чем магия

Дело в том, что тепловая труба также изготовлена из меди, но ее свойство безумно высокой теплопроводности можно объяснить наличием водяного пара внутри .

. Когда один конец трубы поддерживает контакт с источником тепла, местная рабочая жидкость нагревается и переходит в газообразное состояние.

Горячий газ начинает подавать тепло к более холодному концу.

Затем пар охлаждается, переходя в жидкое состояние, и снова возвращается в другой конец.

Магия происходит тогда, когда тепловая труба непрерывно толкает холод и горячий пар из одного конца трубы в другой.

из одного конца трубы в другой. Этот особый вид теплопроводника используют в различных устройствах, в частности, в компьютерах.

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