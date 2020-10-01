Експерти з акустики доводять, що високий рівень шуму може значною мірою впливати на рівень задоволення від трапези в ресторані.

Експеримент

При дослідженні враховувалися такі фактори, як: вік, стать та чутливість до фонового шуму, пише phys.org.

Для проведення експерименту інженери-акустики залучили 15 добровольців. Учасники мали куштувати фрукти, сендвічі та фалафель в той час, як звучать різні фонові звуки: розслаблююча музика, звуки дорожнього руху та шум закладу харчування. В результаті респонденти оцінювали смак їжі за 11-бальною шкалою.

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Що встановили?

Експеримент показав, що легкий музичний супровід на рівні 30-40 децибел підвищує насолоду від страв на 60 та 38 відсотків відповідно. Натомість гучна музика, шуми дорожнього руху та сторонні звуки закладу псують враження від їжі.

Ба більше, люди похилого віку та жінки за умови підвищеного рівня фонового шуму були задоволені стравами значно менше.

Наше дослідження не тільки показує, що легка, ненав’язлива та розслабляюча музика при низькому рівні шуму сприяє насолоді від їжі, але й вказує на те, що навіть низький рівень фонового шуму в ресторанах може бути неприємним для відвідувачів, – говорить провідний автор, кандидат філософських наук Університету Фліндерса Махмуд Аламір.

Ми не завжди усвідомлюємо сукупний ефект шуму на рівні стресу або роздратування, але ми бачимо, як кожен із нас по-різному сприймає різний рівень шуму та музики.

Інженер-акустик Університету Фліндерса та співавтор дослідження доктор Крісті Хансен запевняє, що результати спонукають звернути увагу на чутливість людей похилого віку та підкреслюють важливість стратегій управління шумом у ресторанах для забезпечення кращого досвіду харчування.

Додамо, міжнародна дослідницька група планує опублікувати більше інформації та рекомендацій щодо "здорового" рівня шуму.