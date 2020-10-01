Громкая музыка мешает в полной мере наслаждаться едой: исследование
Эксперты по акустике доказывают, что высокий уровень шума может значительно повлиять на уровень удовольствия от трапезы в ресторане.
Эксперимент
При исследовании учитывались такие факторы, как: возраст, пол и чувствительность к фоновому шуму, пишет phys.org.
Для проведения эксперимента инженеры-акустики привлекли 15 добровольцев. Участники должны были пробовать фрукты, сэндвичи и фалафель в то время, как звучат различные фоновые звуки: расслабляющая музыка, звуки дорожного движения и шум заведения питания. В результате респонденты оценивали вкус пищи по 11-балльной шкале.
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Что установили?
Эксперимент показал, что легкое музыкальное сопровождение на уровне 30-40 децибел повышает удовольствие от блюд на 60 и 38 процентов соответственно. Зато громкая музыка, шумы дорожного движения и посторонние звуки заведения портят впечатление от еды.
Наше исследование не только показывает, что легкая, ненавязчивая и расслабляющая музыка при низком уровне шума способствует наслаждению от пищи, но и указывает на то, что даже низкий уровень фонового шума в ресторанах может быть неприятным для посетителей, – говорит ведущий автор, кандидат философских наук Университета Флиндерса Махмуд Аламир.
Мы не всегда осознаем совокупный эффект шума на уровне стресса или раздражения, но мы видим, как каждый из нас по-разному воспринимает разный уровень шума и музыки.
Добавим, международная исследовательская группа планирует опубликовать больше информации и рекомендаций косательно "здорового" уровня шума.