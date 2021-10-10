Ілон Маск не вперше говорить про свій задум. У 2018 році він ділився своїми планами щодо розробки в інтерв'ю Джо Рогану.

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Американський інженер та підприємець Пітер Діамандіс у своєму Twitter відзначив основоположну роль Маска у різноманітних галузях. Зокрема, це стосується: перетворення електронних платежів, освоєння космосу, розробки електрокарів і впровадження екологічно чистої енергії. Він поцікавився у підписників, яку ж наступну вершину зможе підкорити мільярдер. Особисте припущення Пітера – авіація.

Власне, на допис відреагував і сам Маск. Він прокоментував, що дуже хоче створити надзвуковий літак на сонячній енергії з вертикальним зльоту і посадкою. "Однак від появи додаткової роботи мій мозок просто вибухне", – підсумував підприємець.