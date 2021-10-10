Илон Маск не первый говорит о своем замысле. В 2018 году он делился своими планами насчет разработки в интервью Джо Рогану.

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Детали

Американский инженер и предприниматель Питер Диамандис в своем Twitter отметил основополагающую роль Маска в различных областях. В частности, это касается: преобразования электронных платежей, освоение космоса, разработки электрокаров и внедрения экологически чистой энергии. Он поинтересовался у подписчиков, какую же следующую вершину сможет покорить миллиардер. Личное предположение Питера – авиация.

Собственно, на сообщение отреагировал и сам Маск. Он прокомментировал, что очень хочет создать сверхзвуковой самолет на солнечной энергии с вертикальным взлетом и посадкой. "Однако от появления дополнительной работы мой мозг просто взорвется", – подытожил предприниматель.