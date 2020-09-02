Вчені вперше побудували глобальну карту, яка дозволяє побачити ділянки океану, на які вплинуло людство. Екологи систематизували дані про всю морську інфраструктуру, яку створили люди.

Фахівці встановили, що під час будівництва було модифіковано 0,008 відсотка світового океану. Проте, вплив і наслідки встановлення нафтових вишок та інших конструкцій торкається значно більшої території, розповідає N+1.

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Екологи стверджують, що саме урбанізація – один з основних факторів, який веде до втрати біорізноманіття наземних екосистем. Втім, людина залишає свій слід не тільки на суші, але і на воді. Дослідження показали, що лише в США більше ніж половина берегової лінії заміщена різноманітними спорудами: морськими дамбами, хвилерізами і т.д. Безумовно, це грунтовно вплинуло на функціонування екосистем, морську флору і фауну.