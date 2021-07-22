Всього містом курсують поки що 20 безпілотних таксі, ця кількість збільшуватиметься. Все це відбувається у рамках проєкту китайської компанії DeepRoute.
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Безпілотні таксі майже 100 точок посадки й висадки пасажирів. До переліку включили зокрема, туристичні пам'ятки та центри вакцинації від коронавірусу COVID-19.
Загалом маршрути, по яких можуть пересуватися такі авто, охоплюють понад 200 кілометрів доріг громадського користування у Шеньчжені, пишуть місцеві ЗМІ.
Безпілотні таксі у Пекіні
У травні 2021 року у столиці Китаю – Пекіні – запустили перший у країні комерційний сервіс безпілотного таксі. Мовиться про інноваційний проєкт компанії Baidu.
Спочатку сервісом користуватимуться у районі столичного парку Шоуган. Зазначимо, що за роботою автомобілів дистанційно спостерігатимуть оператори.