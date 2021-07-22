Всего по городу курсируют пока 20 беспилотных такси, это количество будет увеличиваться. Все это происходит в рамках проекту китайской компании DeepRoute.

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Беспилотные такси почти 100 точек посадки и высадки пассажиров. В перечень включили в частности, туристические достопримечательности и центры вакцинации от коронавируса COVID-19.

В общем маршруты, по которым могут передвигаться такие авто, охватывают более 200 километров дорог общественного пользования в Шэньчжэне, пишут местные СМИ.