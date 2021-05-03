Наразі пасажири можуть скористатися послугами таксі без водіїв у районі столичного парку Шоуган. Під час Олімпійських ігор так планують перевозитимуть, зокрема, спортсменів.

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Розробка та тестові поїздки

Про наміри щодо розробки безпілотного авто у Baidu оголосили ще у 2014 році. Тоді планували співпрацювати для чого з BMW.

Проте вже у 2016 році від ідеї такого партнерства відмовилися й згодом заявили про створення власної системи управління авто.

Випробування безпілотних таксі проводили на дорогах Китаю, а також американської Каліфорнії. Результати були успішними.

Тепер таксі – повністю автономне

Наприкінці 2020 року Baidu запустила у Китаї сервіс безпілотних авто у тестовому режимі. У машині був водій, а за поїздки не вимагали оплати.



Аби викликати авто, потрібно встановити додаток / Фото Baidu

Тепер всередині не буде водія, за роботою авто дистанційно спостерігатимуть оператори. Аби викликати безпілотне таксі, потрібно використати застосунок Apollo Go.

Довідка. Перед початком поїздки користувачу потрібно просканувати QR-код. Для того, аби авто поїхало, треба пристебнути ремінь безпеки.

У разі потреби пасажир зможе звернутися до співробітника Baidu за допомогою. На відміну від тестових поїздок, тепер послуги компанії стануть платними.

У Китаї запускають безпілотне таксі: дивіться відео

Що кажуть у Baidu

Юньпен Ван, віцепрезидент Baidu, наголосив, що впровадження безпілотних сервісів є незамінним етапом для комерціалізації автономного водіння.

Він зауважив, що запуску сервісу у Пекіні вдалося добитися лише після проведення низки випробувань у багатьох різних містах.

У Baidu звернули увагу й на те, що комерціалізація автономного водіння допоможе досягти вуглецевої нейтральності в Китаї та боротися з заторами.