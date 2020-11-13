Нове дослідження, проведене інвестиційним банком Goldman Sachs, показало, що компанії з більшою кількістю жінок на керівних посадах перевершили компанії, головні посади яких очолюють чоловіки. Фахівці проаналізували динаміку акцій після фінансової кризи 2008 року.

Компанії з верхнього квартиля STOXX Europe 600 за кількістю жінок-менеджерів або жінок в раді директорів випередили компанії з нижнього квартиля за зростанням акцій на 2,5 відсотка на рік, повідомляє Markets Insider.

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Дослідження очолила європейська стратегиня акціонерного капіталу Goldman Sachs Шерон Белл. Свої висновки вона виклала у журналі "Financial Times".

Наявність більшої частки жінок на керівних посадах – це не просто показник diversity, якого необхідно досягти. Це не просто галочка, яку потрібно поставити. Це також пов'язано з нижчою вартістю власного капіталу, сильнішими показниками курсу акцій і нижчою волатильністю акцій. Хороші новини для корпорацій, інвесторів і суспільства,

– написала Шерон Белл.

Вона також зазначила, що кореляція не означає причинно-наслідковий зв'язок, і той факт, що компанії у верхньому квартилі за часткою жінок на керівних посадах показують кращі результати, може бути зумовлений кількома факторами.

Белл вважає, що така тенденція може бути пов'язана з тим, що жінки додають різноманітні думки та застосовують різні підходи. Можливо, наймаючи людей ширшого кола, який включає обидві статі, компанії можуть залучити найкращі таланти.

Відтак, вигідніше мати більше жіночого корпоративного керівництва. Хоча в деяких галузях, зокрема ритейл, медіа, туризм, охорона здоров'я і фінанси, в цілому працює більше жінок, ніж чоловіків, у всіх секторах залишається менше ніж 50 відсотків жінок-менеджерів.