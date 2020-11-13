Новое исследование, проведенное инвестиционным банком Goldman Sachs, показало, что компании с большим количеством женщин на руководящих должностях превзошли компании, главные должности которых возглавляют мужчины. Специалисты проанализировали динамику акций после финансового кризиса 2008 года.

Компании с верхнего квартиля STOXX Europe 600 по количеству женщин-менеджеров или женщин в совете директоров опередили компании из нижнего квартиля по росту акций на 2,5 процента в год, сообщает Markets Insider.

Актуально: Выгорание усиливает стресс на работе и создает замкнутый круг: исследование

Исследование возглавила европейский стратег акционерного капитала Goldman Sachs Шэрон Белл. Свои выводы она изложила в журнале "Financial Times".

Наличие большей части женщин на руководящих должностях – это не просто показатель diversity, которого необходимо достичь. Это не просто галочка, которую нужно поставить. Это также связано с более низкой стоимостью собственного капитала, более сильными показателями курса акций и более низкой волатильностью акций. Хорошие новости для корпораций, инвесторов и общества,

– написала Шэрон Белл.

Она также отметила, что корреляция не означает причинно-следственную связь, и тот факт, что компании в верхнем квартиле по доле женщин на руководящих должностях показывают лучшие результаты, может быть обусловлен несколькими факторами.

Белл считает, что такая тенденция может быть связана с тем, что женщины добавляют различные мнения и применяют разные подходы. Возможно, нанимая людей более широкого круга, который включает оба пола, компании могут привлечь лучшие таланты.

Следовательно, выгоднее иметь больше женского корпоративного управления. Хотя в некоторых отраслях, в частности ритейл, медиа, туризм, здравоохранение и финансы, в целом работает больше женщин, чем мужчин, во всех секторах остается менее 50 процентов женщин-менеджеров.