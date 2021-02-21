У всіх ресторанах McDonald's в Україні сортуватимуть відходи: коли

Раніше McDonald's запустила у своїх ресторанах в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Київській області пілотну програму сортування відходів. До кінця 2021 року її мають намір впровадити у всіх закладах мережі в Україні.

Зауважимо, що перший McDonald's в Україні відкрили в Києві ще у 1997 році в Києві. Відтоді мережа ресторанів в Україні збільшилася до 96 закладів у 20 містах.

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У вересні 2020 року в залах 16 ресторанів в Україні встановили спеціальні сортувальні станції. Все для того, аби розділяти відходи за типами. Після збору їх чекає вторинна переробка сировини.

Що замінили у McDonald's:

пластикові контейнери для салатів – на паперову упаковку;

пластикові стаканчики для холодних напоїв – на целюлозні стакани.

Лише за перших 4 місяці пілотної програми до неї приєдналися близько 2,6 мільйонів українців. За цей час на переробку передали понад 80 тонн упаковки.



Сортування відходів у McDonald's / Фото McDonald's



До 2021 року у всіх ресторанах сортуватимуть відходи / Фото McDonald's



Сортувальні станції у залах ресторанів / Фото McDonald's

Подальші плани в Україні

McDonald's в Україні хоче виготовляти всі свої пакувальні матеріали із відновлювальної сировини, а також тієї, яку можна використовувати повторно. Цей план хочуть втілити у реальність до 2025 року.

"Так, поліетилен і пластик можуть піти на виготовлення пакетів для сміття, друге життя отримають після переробки й інші відходи", – наголосили у пресслужбі компанії.