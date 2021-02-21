У всіх ресторанах McDonald's в Україні сортуватимуть відходи: коли
Раніше McDonald's запустила у своїх ресторанах в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Київській області пілотну програму сортування відходів. До кінця 2021 року її мають намір впровадити у всіх закладах мережі в Україні.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Зауважимо, що перший McDonald's в Україні відкрили в Києві ще у 1997 році в Києві. Відтоді мережа ресторанів в Україні збільшилася до 96 закладів у 20 містах.
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У вересні 2020 року в залах 16 ресторанів в Україні встановили спеціальні сортувальні станції. Все для того, аби розділяти відходи за типами. Після збору їх чекає вторинна переробка сировини.
Що замінили у McDonald's:
- пластикові контейнери для салатів – на паперову упаковку;
- пластикові стаканчики для холодних напоїв – на целюлозні стакани.
Сортування відходів у McDonald's / Фото McDonald's
До 2021 року у всіх ресторанах сортуватимуть відходи / Фото McDonald's
Сортувальні станції у залах ресторанів / Фото McDonald's
Подальші плани в Україні
McDonald's в Україні хоче виготовляти всі свої пакувальні матеріали із відновлювальної сировини, а також тієї, яку можна використовувати повторно. Цей план хочуть втілити у реальність до 2025 року.
"Так, поліетилен і пластик можуть піти на виготовлення пакетів для сміття, друге життя отримають після переробки й інші відходи", – наголосили у пресслужбі компанії.
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