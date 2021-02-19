McDonald's прагне досягти гендерної рівності на керівних посадах: що відомо
Корпорація McDonald's заявила, що має намір досягти гендерної рівності до 2030 року. Так, компанія має на меті забезпечити рівну кількість чоловіків і жінок на керівних посадах.
Крім того, всесвітня мережа ресторанів швидкого харчування працюватиме над збільшенням представників меншин на вищих керівних посадах з 29% до 35% протягом наступних чотирьох років.
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Що сталося
Річ у тім, що компанію неодноразово звинувачували в расовій дискримінації та нестачі чорношкірих співробітників та керівників. Ба більше, McDonald's висунули обвинувачення в ігноруванні "регулярних сексуальних домагань" у своїх закладах. Однак компанія зі звинуваченнями не погодилася.
Ми усвідомлюємо, що ці проблеми дуже турбують людей. Ми запевняємо, що різноманітність, справедливість та інтеграція є пріоритетними цінностями для всієї нашої команди, від співробітників до топменеджерів,
– написав виконавчий директор McDonald's Кріс Кемпчінські в листі до персоналу.
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