Ранее McDonald's запустила в своих ресторанах в Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Киевской области пилотную программу сортировки отходов. К концу 2021 ее намерены внедрить во всех заведениях сети в Украине.

Заметим, что первый McDonald's в Украине открыли в Киеве еще в 1997 году в Киеве. С тех пор сеть ресторанов в Украине увеличилось до 96 заведений в 20 городах.

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В сентябре 2020 году в залах 16 ресторанов в Украине установили специальные сортировочные станции. Все для того, чтобы разделять отходы по типам. После сбора их ждет вторичная переработка сырья.

Интересно! Только за первые 4 месяца пилотной программы к ней присоединились около 2,6 миллиона украинцев. За это время на переработку передали более 80 тонн упаковки.

Что заменили в McDonald's:

пластиковые контейнеры для салатов – на бумажную упаковку;

пластиковые стаканчики для холодных напитков – на целлюлозные стаканы.



Сортировка отходов в McDonald's / Фото McDonald's



До 2021 года во всех ресторанах будут сортировать отходы / Фото McDonald's



Сортировочные станции в залах ресторанов / Фото McDonald's​

Дальнейшие планы в Украине

McDonald's в Украине хочет производить все свои упаковочные материалы с возобновляемого сырья, а также того, который можно использовать повторно. Этот план хотят воплотить в реальность до 2025 года.

"Да, полиэтилен и пластик могут пойти на изготовление пакетов для мусора, вторую жизнь получат после переработки и другие отходы", – отметили в пресс-служба компании.