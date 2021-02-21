Во всех ресторанах McDonald's в Украине будут сортировать отходы: когда
Ранее McDonald's запустила в своих ресторанах в Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Киевской области пилотную программу сортировки отходов. К концу 2021 ее намерены внедрить во всех заведениях сети в Украине.
Источник:Интерфакс-Украина
Заметим, что первый McDonald's в Украине открыли в Киеве еще в 1997 году в Киеве. С тех пор сеть ресторанов в Украине увеличилось до 96 заведений в 20 городах.
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В сентябре 2020 году в залах 16 ресторанов в Украине установили специальные сортировочные станции. Все для того, чтобы разделять отходы по типам. После сбора их ждет вторичная переработка сырья.
Что заменили в McDonald's:
- пластиковые контейнеры для салатов – на бумажную упаковку;
- пластиковые стаканчики для холодных напитков – на целлюлозные стаканы.
Сортировка отходов в McDonald's / Фото McDonald's
До 2021 года во всех ресторанах будут сортировать отходы / Фото McDonald's
Сортировочные станции в залах ресторанов / Фото McDonald's
Дальнейшие планы в Украине
McDonald's в Украине хочет производить все свои упаковочные материалы с возобновляемого сырья, а также того, который можно использовать повторно. Этот план хотят воплотить в реальность до 2025 года.
"Да, полиэтилен и пластик могут пойти на изготовление пакетов для мусора, вторую жизнь получат после переработки и другие отходы", – отметили в пресс-служба компании.
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