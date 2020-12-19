Вперше в Україні: з'явилася платіжна картка, яка працює на базі двох платіжних систем
В Україні запустили першу платіжну картку, яка водночас працює на базі двох платіжних систем. Її створили "ПРОСТІР" та "UnionPay International".
Першим партнером кобейджингової (спільної) картки "ПРОСТІР – UnionPay International" став "Укргазбанк". Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
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Картка "ПРОСТІР – UnionPay International" надає можливість розрахунків в Інтернеті та зняття готівки в банкоматах. За допомогою нової картки власники зможуть вільно розраховуватися нею не лише в Україні, а й у 178 країнах світу.
Ми впевнені, що посилення конкуренції на платіжному ринку сприятиме підвищенню якості фінансових послуг, зниженню цін для кінцевого споживача та розвитку сучасних технологій,
– розповів заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.
Платіжна картка, яка працює на базі двох платіжних систем одночасно / Фото Національний банк України
Чим особлива картка?
Зазвичай кобейджинґова картка створюється двома платіжними системами, які укладають між собою договір про співпрацю.
Особливості картки:
- мінімальні ризики: у разі відмови транзакції або збою однієї платіжної системи запит відправляється в іншу;
- комісію отримує той сервіс, через який був проведений платіж;
- якщо до оплати приймаються картки обох систем, платіжний термінал обирає ту, у якої менша комісія.
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