В Україні запустили першу платіжну картку, яка водночас працює на базі двох платіжних систем. Її створили "ПРОСТІР" та "UnionPay International".

Першим партнером кобейджингової (спільної) картки "ПРОСТІР – UnionPay International" став "Укргазбанк". Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Картка "ПРОСТІР – UnionPay International" надає можливість розрахунків в Інтернеті та зняття готівки в банкоматах. За допомогою нової картки власники зможуть вільно розраховуватися нею не лише в Україні, а й у 178 країнах світу.

Ми впевнені, що посилення конкуренції на платіжному ринку сприятиме підвищенню якості фінансових послуг, зниженню цін для кінцевого споживача та розвитку сучасних технологій,

– розповів заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Платіжна картка, яка працює на базі двох платіжних систем одночасно / Фото Національний банк України

Чим особлива картка?

Зазвичай кобейджинґова картка створюється двома платіжними системами, які укладають між собою договір про співпрацю.

Особливості картки:

мінімальні ризики: у разі відмови транзакції або збою однієї платіжної системи запит відправляється в іншу;

комісію отримує той сервіс, через який був проведений платіж;

якщо до оплати приймаються картки обох систем, платіжний термінал обирає ту, у якої менша комісія.

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Зазначають, що випуск кобейджингових карток буде вигідним українським банкам, адже це надасть можливість урізноманітнити їх продуктову лінійку та оптимізувати витрати, адже усі операції за карткою на території України обробляються за правилами й тарифами ПРОСТІР.