В Украине запустили первую платежную карту, которая одновременно работает на базе двух платежных систем. Ее создали "ПРОСТРАНСТВО" и "UnionPay International".

Первым партнером кобейджинговой (совместной) карты "ПРОСТРАНСТВО – UnionPay International" стал "Укргазбанк". Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Карта "ПРОСТРАНСТВО – UnionPay International" предоставляет возможность расчетов в Интернете и снятия наличных в банкоматах. С помощью новой карты владельцы смогут свободно рассчитываться ею не только в Украине, но и в 178 странах мира.

Мы уверены, что усиление конкуренции на платежном рынке будет способствовать повышению качества финансовых услуг, снижению цен для конечного потребителя и развития современных технологий,

– рассказал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Платежная карта, которая работает на базе двух платежных систем одновременно / Фото Национальный банк Украины

Чем особенна карта?

Обычно кобейджинґовая карта создается двумя платежными системами, которые заключают между собой договор о сотрудничестве.

Особенности карты:

минимальные риски: в случае отказа транзакции или сбоя одной платежной системы запрос отправляется в другую;

комиссию получает тот сервис, через который был проведен платеж;

если к оплате принимаются карты обеих систем, платежный терминал выбирает ту, у которой меньше комиссия.

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