В Україні запускають новий онлайн-банк: які переваги та як він працює?
Izibank – другий в Україні повністю мобільний банк без участі фізичних відділень. Місія – зробити персональний банкінг легким та зрозумілим.
Новий банк, як і перший український онлайн-банк monobank, входить до групи ТАС, власником якої є Сергій Тігіпко. Izibank працюватиме за ліцензією ТАСКОМБАНКУ. Автор ідеї – Анна Тігіпко, донька власника групи ТАС, розповідає НВ.
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Як це працює?
Видання ain.ua протестувало мобільний додаток izibank, який наразі працює у тестовому режимі та доступний лише для Android, але недоступний для iOS.
Чи схожий izibank на monobank? По суті – так, адже це два продукти одного сегменту, яких доволі багато у світі, але поки мало в Україні. Проте за умовами, системою роботи, зручністю використання та дизайном izi разюче відрізняється від mono, – зазначають представники видання.
Щоб стати клієнтом izibank, потрібно завантажити мобільний додаток в App Store чи Google Play, відсканувати ID-картку чи паспорт, ІПН та заповнити коротку анкету. Отримати картку можна в будь-якому відділенні "ТАСКОМБАНК", "КредитМаркет" або замовити кур’єрську доставку.
Скріншот мобільного додатку izibank / AIN.UA
Izibank пропонує зручний продукт для ефективного управління своїми фінансами і кредитну картку класу MasterCard World Contactless з кредитним лімітом до 200 000 гривень і пільговим періодом до 72 днів. Вся взаємодія відбувається дистанційно, за допомогою смартфону – без будь-яких візитів до банківських відділень, – зазначається на офіційному сайті izibank.
Скріншот мобільного додатку izibank / AIN.UA
Які переваги?
Izibank – це:
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izi-тарифи вигідні – відсутність комісії за більшістю операцій
- перекази на картки інших банків
- поповнення мобільного
- оплата комунальних та бюджетних платежів
- поповнення картки готівкою
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izi-кешбек чесний – повертається 1% від суми за всі покупки, в тому числі і за онлайн шопінг
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izi-служба підтримки в режимі 24/7 живої комунікації в Telegram, Viber, Facebook Messenger
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izi-аналітика – допоможе ефективно управляти своїми фінансами
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izi-депозит зручний
- дистанційне відкриття, закриття та керування депозитами
- можливість дострокового зняття
- автопролонгація
- можливість поповнення існуючого депозиту