Izibank – другий в Україні повністю мобільний банк без участі фізичних відділень. Місія – зробити персональний банкінг легким та зрозумілим.

Новий банк, як і перший український онлайн-банк monobank, входить до групи ТАС, власником якої є Сергій Тігіпко. Izibank працюватиме за ліцензією ТАСКОМБАНКУ. Автор ідеї – Анна Тігіпко, донька власника групи ТАС, розповідає НВ.

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Як це працює?

Видання ain.ua протестувало мобільний додаток izibank, який наразі працює у тестовому режимі та доступний лише для Android, але недоступний для iOS.

Чи схожий izibank на monobank? По суті – так, адже це два продукти одного сегменту, яких доволі багато у світі, але поки мало в Україні. Проте за умовами, системою роботи, зручністю використання та дизайном izi разюче відрізняється від mono, – зазначають представники видання.

Щоб стати клієнтом izibank, потрібно завантажити мобільний додаток в App Store чи Google Play, відсканувати ID-картку чи паспорт, ІПН та заповнити коротку анкету. Отримати картку можна в будь-якому відділенні "ТАСКОМБАНК", "КредитМаркет" або замовити кур’єрську доставку.

Скріншот мобільного додатку izibank / AIN.UA

Izibank пропонує зручний продукт для ефективного управління своїми фінансами і кредитну картку класу MasterCard World Contactless з кредитним лімітом до 200 000 гривень і пільговим періодом до 72 днів. Вся взаємодія відбувається дистанційно, за допомогою смартфону – без будь-яких візитів до банківських відділень, – зазначається на офіційному сайті izibank.

Скріншот мобільного додатку izibank / AIN.UA

Які переваги?

Izibank – це:

izi-тарифи вигідні – відсутність комісії за більшістю операцій

перекази на картки інших банків

поповнення мобільного

оплата комунальних та бюджетних платежів

поповнення картки готівкою

izi-кешбек чесний – повертається 1% від суми за всі покупки, в тому числі і за онлайн шопінг

izi-служба підтримки в режимі 24/7 живої комунікації в Telegram, Viber, Facebook Messenger

izi-аналітика – допоможе ефективно управляти своїми фінансами

izi-депозит зручний

дистанційне відкриття, закриття та керування депозитами

можливість дострокового зняття

автопролонгація

можливість поповнення існуючого депозиту

Нагадаємо, перший в Україні мобільний банк monobank створили колишні менеджери ПриватБанку у 2017 році. Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку, який також входить до групи ТАС.