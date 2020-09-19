Корпорація Israel Aerospace Industries випробувала розвідувальний безпілотний літальний апарат Heron. Йому вдалося успішно виконати посадку в міжнародному аеропорту.

У компанії назвали приземлення історичним. Адже Heron став першим безпілотником, який виконав посадку на цивільному летовищі, поруч з комерційними рейсами, пише пресслужба IAI.

До теми Безпілотник, яким керує штучний інтелект: Boeing провели випробування – відео

Безпілотник злетів із майданчика для посадки у "Ейн-Шемері" та приземлився біля аеропорту "Бен-Гуріона". Після цього – відлетів назад до військового аеродрому.

Цікаво! Під час посадки та зльоту безпілотника ізраїльський аеропорт "Бен-Гуріон" у штатному режимі обслуговував всі цивільні рейси, які прибували чи вилітали.

Управління безпілотним літальним апаратом проводилося з контрольної станції у військовому аеродромі "Ейн-Шемер". Натомість зліт та посадку розвідувальний дрон виконав у повністю автоматичному режимі.

Безпілотник приземляється в аеропорту "Бен-Гуріон": дивіться відео IAI

Генеральний директор групи військових літаків Моше Леві назвав це досягнення значним проривом.

Майбутнє світу авіації потребуватиме дозволу безпілотних літальних апаратів сідати в цивільних аеропортах,

– підкреслив він.

Й додав, що сьогодні це відбулося вперше – завдяки плідній співпраці Управління цивільної авіації Ізраїлю та Управління аеропортів Ізраїлю.

Маршрут, який подолав безпілотник: карта

Що відомо про корпорацію IAI та безпілотник Heron

Israel Aerospace Industries або IAI – відомий концерн ізраїльського оборонно-промислового комплексу. Його основний офіс розташований фактично в аеропорту "Бен Гуріон". Одна з провідних компаній серед виробників безпілотних літальних апаратів.

Довідка. Безпілотник Heron II може підніматися на висоту понад 10,5 кілометрів і розвивати максимальну швидкість до 260 кілометрів на годину. Також здатний проводити в повітрі до 45 годин без посадки та перевозити вантаж вагою до 290 кілограмів.

Безпілотники Heron використовують повітряні сили Ізраїлю, Німеччини та інших країн. Вони призначені для виконання довгих стратегічних та тактичних місій. Можуть витримувати суворі погодні умови та передавати інформацію в реальному часі.