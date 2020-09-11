Компанія Boeing Australia успішно провела випробування безпілотних літаків під керуванням штучного інтелекту. Ця технологія є особливо важливою для місій розвідки та спостереження.

Завдяки ній безпілотник "навчається" самостійно ухвалювати рішення під час місії, повідомляє пресслужба Boeing.

Зверніть увагу У США здивували безпілотником, який сам обирає цілі

Випробування відбулися у рамках річного проєкту компанії з Довіреним центром спільних досліджень оборонних автономних систем (DCRC). Його фінансують уряди Австралії та Квінсленда.



Безпілотник під керуванням штучного інтелекту / Фото Boeing

У Boeing розповіли, що навчили безпілотні системи обирати поведінку за допомогою моделювання: аби в реальному житті вони могли виявити ціль чи реагувати на навколишнє середовище.

Під час льотних випробувань ми побачили, що літак здатен самостійно виявляти та класифікувати цілі, планувати маршрут на борту безпілотної системи,

– прокоментувала Емілі Хьюз, директор Boeing Phantom Works International.

За її словами, після цього літальний апарат також може координувати з пілотованими та безпілотними платформами для підтримки виконання місії.

Успішні випробування Boeing Australia: дивіться відео

Ця технологія повинна, зокрема, задовольнити потребу збройних сил Австралії у швидкому реагуванні. Особливо важливим для проєкту є також здатність безпілотників досягати цілей у місіях, де погіршуються умови.

Довідка. Boeing – одна з найбільших аерокосмічних та оборонних корпорацій у світі. Вона лідирує за обсягом замовлень, поставок, а також доходів серед компаній-виробників літаків.