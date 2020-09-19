Корпорация Israel Aerospace Industries испытала разведывательный беспилотный летательный аппарат Heron. Ему удалось успешно выполнить посадку в международном аэропорту.

В компании назвали приземления историческим. Ведь Heron стал первым беспилотником, который выполнил посадку на гражданском аэродроме, рядом с коммерческими рейсами, пишет пресс-служба IAI.

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Беспилотник взлетел с площадки для посадки в "Эйн-Шемер" и приземлился возле аэропорта "Бен-Гурион". После этого – улетел обратно к военному аэродрому.

Интересно! Во время посадки и взлета беспилотника израильский аэропорт "Бен-Гурион" в штатном режиме обслуживал все гражданские рейсы, которые прибывали или вылетали.

Управление беспилотным летательным аппаратом проводилось с контрольной станции в военном аэродроме "Эйн-Шемер". Зато взлет и посадку разведывательный дрон выполнил в полностью автоматическом режиме.

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Генеральный директор группы военных самолетов Моше Леви назвал это достижение значительным прорывом.

Будущее мира авиации потребует разрешения для беспилотных летательных аппаратов садиться в гражданских аэропортах,

– подчеркнул он.

И добавил, что 16 сентября это произошло впервые – благодаря плодотворному сотрудничеству Управления гражданской авиации Израиля и Управление аэродромами Израиля.

Маршрут, который преодолел беспилотник: карта

Что известно о корпорации IAI и беспилотник Heron

Israel Aerospace Industries или IAI – известный концерн израильского оборонно-промышленного комплекса. Его основной офис расположен фактически в аэропорту "Бен Гурион". Это одна из ведущих компаний среди производителей беспилотных летательных аппаратов.

Справка. Беспилотник Heron II может подниматься на высоту более 10,5 километров и развивать максимальную скорость до 260 километров в час. Также способен проводить в воздухе до 45 часов без посадки и перевозить груз весом до 290 килограммов.

Беспилотники Heron используют воздушные силы Израиля, Германии и других стран. Они предназначены для выполнения длинных стратегических и тактических миссий. Могут выдерживать суровые погодные условия и передавать информацию в реальном времени.