Безпілотні літальні апарати VTOL досить універсальні, оскільки поєднують вертикальний політ вертольота з швидким і ефективним польотом в носовій частині літака з нерухомим крилом. Ця модель відрізняється збільшеною дальністю польоту, адже має систему живлення від паливних елементів.

Експериментальний літак був розроблений командою Технологічного університету Делфта (TU Delft) в Нідерландах у співпраці з Королівським військово-морським флотом та Береговою охороною Нідерландів, пише New Atlas.

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VTOL має розмах крил 3 метри, важить 13 кілограмів та оснащений 12 блоками мотора, розподіленими на двох крилах. Навіть якщо кілька моторів вийдуть з ладу, він все одно може успішно літати й приземлятися

Дрон також є "хвостовим" типом VTOL. Так, при зльоті та посадці його корпус нахилений вгору, що дозволяє гвинтам бути більше схожими на лопаті ротора гелікоптера. При русі вперед тяга електронно перерозподіляється між 12 двигунами, а літак вирівнюється в горизонтальну орієнтацію.

Водневий безпілотник VTOL / Фото TU Delft

Крім того, VTOL включає 800-ватний паливний елемент, який приводиться в рух 300-барним (4351-psi) композитним водневим 6,8 літровим циліндром на борту.

Випробування

Під час випробування, проведеного біля берегів Голландії, безпілотник здійнявся з палуби судна Берегової охорони, продовжив політ над відкритим океаном протягом 3,5 годин та повернувся на борт судна. Відзначають, що в найближчому майбутньому літак зможуть застосовувати в таких галузях, як розвідка та інспектування.

Випробування водневого безпілотника VTOL: дивіться відео