Беспилотные летательные аппараты VTOL достаточно универсальны, поскольку сочетают вертикальный полет вертолета с быстрым и эффективным полетом в носовой части самолета с неподвижным крылом. Эта модель отличается увеличенной дальностью полета, ведь имеет систему питания от топливных элементов.

Экспериментальный самолет был разработан командой Технологического университета Делфта (TU Delft) в Нидерландах в сотрудничестве с Королевским военно-морским флотом и Береговой охраной Нидерландов, пишет New Atlas.

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VTOL имеет размах крыльев 3 метра, весит 13 килограммов и оснащен 12 блоками мотора, распределенными на двух крыльях. Даже если несколько моторов выйдут из строя, он все равно может успешно летать и приземляться

Дрон также является "хвостовым" типом VTOL. Так, при взлете и посадке его корпус наклонен вверх, что позволяет винтам быть больше похожими на лопасти пропеллера вертолета. При движении вперед тяга электронно перераспределяется между 12 двигателями, а самолет выравнивается в горизонтальную ориентацию.

Водородный беспилотник VTOL / Фото TU Delft

Кроме того, VTOL включает 800-ваттный топливный элемент, который приводится в движение 300-барным (4351-psi) композитным водородным 6,8 литровым цилиндром на борту.

Испытание

Во время испытания, проведенного у берегов Голландии, беспилотник поднялся с палубы судна Береговой охраны, продолжил полет над открытым океаном в течение 3,5 часов и вернулся на борт судна. Отмечают, что в ближайшем будущем самолет смогут применять в таких отраслях, как разведка и инспектирование.

Испытание водородного беспилотника VTOL: смотрите видео