Зазначається, що раунд очолив Playground Global. Синдикат інвесторів включав: Fortescue Future Industries, Coatue, Global Founders Capital, Plug Power, Airbus Ventures, Toyota AI Ventures, Sojitz Corporation, JetBlue Technology Ventures і Future Shape.

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"Водень – це єдиний життєздатний шлях для авіації, аби досягти цілей Паризької угоди та обмежити глобальне потепління", – переконаний засновник та генеральний директор компанії Пол Єременко.

Що відомо про компанію

Першим продуктом компанії стануть легкі модульні капсули для транспортування "зеленого водню", виробленого з використанням відновлюваної енергії для літаків, обладнаних водневими паливними елементами. Зрештою, капсули будуть доступні в різних розмірах та підійдуть для усіх типів літаків – від повітряних таксі VTOL до дальніх вузькофюзеляжних літаків.

"Ми хочемо, щоб вони були взаємозамінними в кожному класі літаків, на зразок сучасних споживчих акумуляторів", – говорить Єременко.

Universal Hydrogen розробляє один такий літак з модифікованим турбогвинтовим двигуном на 40-60 місць, який здатний здійснювати регіональні польоти на відстань до 700 миль. Партнери компанії:

Plug Power – постачальник водню та паливних елементів;

magniX – розробник двигунів для електричних літаків.

Сподіваються, що до 2025 року літак буде курсувати з пасажирами та, зрештою, випустить комплекти для регіональних авіакомпаній для модернізації власних літаків.

Ми хочемо мати кілька років служби для зниження ризиків сертифікації водню та прийняття пасажирів, перш ніж Boeing та Airbus приймуть рішення щодо літаків, які вони збираються побудувати на початку 2030-х,

– говорить засновник.

Єременко переконаний, що будівництво водневих літаків – вкрай важливе завдання для авіації на шляху до досягнення поставлених кліматичних цілей. Він сподівається, що створення простої та безпечної водневої логістичної мережі незабаром залучить нових учасників.

"Це як система Nespresso. Ми повинні зробити першу кавоварку, інакше нікого не хвилює наша капсульна технологія, але ми не хочемо займатися виробництвом кавоварок. Ми хочемо, щоб інші люди готували каву з нашими капсулами", – підсумував Єременко.

Universal Hydrogen використає кошти серії A для того, щоб збільшити свою нинішню команду з 12 до 40 осіб та пришвидшити розвиток технологій.

Інші компанії та водневі рішення

Британська компанія ZeroAvia розробляє власні регіональні літаки на водневих паливних елементах. Крім того, авіагігант Airbus також працює над концепціями водневих літаків.