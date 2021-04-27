Отмечается, что раунд возглавил Playground Global. Синдикат инвесторов включал: Fortescue Future Industries, Coatue, Global Founders Capital, Plug Power, Airbus Ventures, Toyota AI Ventures, Sojitz Corporation, JetBlue Technology Ventures и Future Shape.

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"Водород – это единственный жизнеспособный путь для авиации, чтобы достичь целей Парижского соглашения и ограничить глобальное потепление", – убежден основатель и генеральный директор компании Пол Еременко.

Что известно о компании

Первым продуктом компании станут легкие модульные капсулы для транспортировки "зеленого водорода", произведенного с использованием возобновляемой энергии для самолетов, оборудованных водородными топливными элементами. В конце концов, капсулы будут доступны в различных размерах и подойдут для всех типов самолетов – от воздушных такси VTOL до дальних узкофюзеляжных самолетов.

"Мы хотим, чтобы они были взаимозаменяемыми в каждом классе самолетов, наподобие современных потребительских аккумуляторов", – говорит Еременко.

Universal Hydrogen разрабатывает один такой самолет с модифицированным турбовинтовым двигателем на 40-60 мест, который способен осуществлять региональные полеты на расстояние до 700 миль. Партнеры компании:

Plug Power – поставщик водорода и топливных элементов;

magniX – разработчик двигателей для электрических самолетов.

Надеются, что к 2025 году самолет будет курсировать с пассажирами и, наконец, выпустит комплекты для региональных авиакомпаний для модернизации собственных самолетов.

Мы хотим иметь несколько лет службы для снижения рисков сертификации водорода и принятия пассажиров, прежде чем Boeing и Airbus примут решение по самолетам, которые они собираются построить в начале 2030-х,

– говорит учредитель.

Еременко убежден, что строительство водородных самолетов – крайне важная задача для авиации на пути к достижению поставленных климатических целей. Он надеется, что создание простой и безопасной водородной логистической сети вскоре привлечет новых участников.

"Это как система Nespresso. Мы должны сделать первую кофеварку, иначе никого не волнует наша капсульная технология, но мы не хотим заниматься производством кофеварок. Мы хотим, чтобы другие люди готовили кофе с нашими капсулами", – подытожил Еременко.

Universal Hydrogen использует средства серии A для того, чтобы увеличить свою нынешнюю команду с 12 до 40 человек и ускорить развитие технологий.

Другие компании и водородные решения

Британская компания ZeroAvia разрабатывает собственные региональные самолеты на водородных топливных элементах. Кроме того, авиагигант Airbus также работает над концепциями водородных самолетов.