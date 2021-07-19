Сара Вільямс, 41-річний лікар, яка живе на Манхеттені й використовує свою Tesla, аби добиратися на роботу в Бронксі, розповіла журналістам подробиці про інцидент.

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Як американка виявила гризуна

Вона поїхала на своїй Tesla Model 3 Model 3 2018 року у дилерський центр Tesla Paramus, що у штаті Нью-Джерсі. Все тому, що в автомобілі перестав працювати кондиціонер.

Вони (представники дилерського центру – 24 канал) відкрили бардачок, і з нього випав гризун. Це божевілля,

– наголосила жінка.

Ймовірно, що щур проник у Tesla й проковтнув кілька внутрішніх проводів, які були ізольовані не маслом, а соєю. Саме це робить їх привабливішими для гризунів.

Довідка. Кількість скарг на гризунів у Нью-Йорку зросла на 80% у березні 2021 року порівняно з цим періодом у 2019. Все тому, що їхні харчові звички змінилися через пандемію.

Авто обійшлося Вільямс у чималі гроші – вона придбала його за 59 200 доларів. Втім, коли жінка поскражилася у Tesla, компанія відмовилася допомогти. За словами водійки, ремонт тривав понад місяць, а витрати сягнули 5 000 доларів.



Щурі погризли авто Tesla у США / Фото Сари Вільямс

Що заявили у Tesla

У Tesla наголосили, що більшість автовиробників використовують сою замість нафтопродуктів для ізоляції проводів для нових авто. Мовляв, це дешевше й краще для навколишнього середовища.

"Використання цього матеріалу не вважається дефектом у конструкції. Є багато факторів, які Tesla не може контролювати, тож ми не можемо відшкодувати ці витрати", – додали у компанії.