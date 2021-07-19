Сара Уильямс, 41-летний врач, который живет на Манхэттене и использует свою Tesla, чтобы добираться на работу в Бронксе, рассказала журналистам подробности об инциденте.

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Как американка обнаружила грызуна

Она поехала на своей Tesla Model 3 Model марта 2018 года в дилерский центр Tesla Paramus, штат Нью-Джерси. Все потому, что в автомобиле перестал работать кондиционер.

Они (представители дилерского центра – 24 канал) открыли бардачок, и из него выпал грызун. Это безумие,

– отметила женщина.

Вероятно, что крыса проникла в Tesla и проглотила несколько внутренних проводов, которые были изолированы не маслом, а соей. Именно это делает их более привлекательными для грызунов.

Справка. Количество жалоб на грызунов в Нью-Йорке выросла на 80% в марте 2021 по сравнению с этим периодом в 2019 Все потому, что их пищевые привычки изменились из-за пандемии.

Авто обошлось Уильямс в немалые деньги – она ​​приобрела его за 59 200 долларов. Впрочем, когда женщина пожаловалась в Tesla, компания отказалась помочь. По словам водителя, ремонт длился более месяца, а расходы составили 5 000 долларов.



Крысы погрызли авто Tesla в США / Фото Сары Уильямс

Что заявили в Tesla

В Tesla отметили, что большинство автопроизводителей используют сою вместо нефтепродуктов для изоляции проводов для новых авто. Мол, это дешевле и лучше для окружающей среды.

"Использование этого материала не считается дефектом в конструкции. Есть много факторов, которые Tesla не может контролировать, поэтому мы не можем возместить эти расходы", – добавили в компании.