До уваги гостей пропонують безкоштовні екскурсії. Їх проведуть куратор й головна менеджерка виставки – Павло Гудімов та Юлія Соловей.

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Екскурсії

Розклад екскурсій: вівторок, середа, п’ятниця – 18:00, а також субота і неділя – 11:00 і 13:00. До слова, четвергами 8 і 15 липня на виставці пройдуть покази фільмів "Мікрофон" і "Голоси Чорнобиля" з кінокритком Андрієм Алферовим.

Крім того, відвідувачі виставки зможуть:

вирушити у VR-подорож зоною відчуження: оглянути її з висоти пташиного польоту, прогулятися живим лісом, що росте просто посеред павільйону та побачити диких тварин Чорнобильського біосферного заповідника – найбільшої природоохоронної території України;

розглянути легендарний експонат – Кубок володарів кубків УЄФА, який київський "Динамо" виборов 1986 року за кілька днів після аварії на ЧАЕС;

побачити десятки робіт авторів з усього світу: від картин Марії Примаченко до відео "Marooned" гурту Pink Floyd, що було знято в Прип’яті;

дізнатися про те, як утворюється електроенергія на атомній станції, чи працює зараз ЧАЕС та яким може бути майбутнє зони відчуження – організатори розробили інтерактивні експонати.

"Чорнобиль. Подорож": дивіться фото

Виставка "Чорнобиль. Подорож" / Фото пресслужби проєкту

Виставковий простір працює з вівторка по неділю з 10 до 20 години. Вхід на виставку є безкоштовним. Організатори просять попередньо зареєструватися за посиланням. Захід відбувається з дотриманням карантинних вимог – температурного скринінгу і маскового режиму.

Довідка: Виставка "Чорнобиль. Подорож" створена за ініціативи Офісу Президента України. Виставку реалізувала агенція Gres Todorchuk. Організатори: Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державне агентство України з управління зоною відчуження.