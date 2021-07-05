Автор ідеї – архітектор Альберто Рончеллі. Він співпрацюватиме з провідними інженерами, географами, метеорологами, хіміками та біологами.

Цікаво Цікаве рішення: саморобний робот перетворює пластикові пляшки на стрічку – відео

Regenera – це свого роду маніфест для нового можливого способу зв'язку архітектури та природи, структури і екосистеми, часу й ерозії, хмарочосів та лісів,

– вважає архітектор Альберто Рончеллі.

Як працюватиме

Regenera – хмарочос, спроєктований з урахуванням потреб екосистем та складається з матеріалів, що насичені необхідними для лісу субстанціями. На перших етапах фахівці проводитимуть детальний аналіз та практичні експерименти всередині будівлі. Згодом вони залишатимуть хмарочос, поступаючись місцем рослинам й тваринам. Будівля поширюватиме поживні речовини та насіння за допомогою вітру. Після розростання лісу й повного відновлення екосистеми хмарочос розкладатиметься. Це вдасться завдяки процесам ерозії та розчинення.