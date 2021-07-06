Ко вниманию гостей предлагают бесплатные экскурсии. Их проведут куратор и главная менеджеру выставки – Павел Гудимов и Юлия Соловей.

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Экскурсии

Расписание экскурсий: вторник, среда, пятница – 18:00, а также суббота и воскресенье – 11:00 и 13:00. К слову, по четвергам 8 и 15 июля на выставке пройдут показы фильмов "Микрофон" и "Голоса Чернобыля" с кинокритком Андреем Алферовым.

Кроме того, посетители выставки смогут:

отправиться в VR-путешествие по зоне отчуждения: осмотреть ее с высоты птичьего полета, прогуляться живым лесом, который растет прямо посреди павильона и увидеть диких животных Чернобыльского биосферного заповедника – крупнейшей природоохранной территории Украины;

рассмотреть легендарный экспонат – Кубок обладателей кубков УЕФА, который киевский "Динамо" завоевал в 1986 году через несколько дней после аварии на ЧАЭС;

увидеть десятки работ авторов со всего мира: от картин Марии Примаченко к видео "Marooned" группы Pink Floyd, что было снято в Припяти;

узнать о том, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения – организаторы разработали интерактивные экспонаты.

"Чернобыль. Путешествие": смотрите фото

Выставка "Чернобыль. Путешествие" / Фото пресс-службы проекта

Выставочное пространство работает со вторника по воскресенье с 10 до 20 часов. Вход на выставку бесплатный. Организаторы просят предварительно зарегистрироваться по ссылке. Мероприятие проходит с соблюдением карантинных требований – температурного скрининга и масочного режима.

Справка: Выставка "Чернобыль. Путешествие" создана по инициативе Офиса Президента Украины. Выставку реализовало агентство Gres Todorchuk. Организаторы: Министерство культуры и информационной политики Украины, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.