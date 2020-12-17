Авіакомпанія Finnair здійснить 8 віртуальних рейсів до міста Рованіємі – "батьківщини" Санта-Клауса. Перші "польоти" відбудуться вже 25 грудня.

Доступ до них можна отримати за допомогою комп'ютера, смартфона або VR-окулярів, повідомляє пресслужба Finnair.

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Що пропонує авіакомпанія

У скандинавському бізнес-класі "пасажири" зможуть насолодитися закусками, які подає екіпаж, помилуватися зоряним небом та навіть побачити північне сяйво.

Крім цього, опинившись в Рованіємі, відвідувачі матимуть можливість перетнути Полярне коло та зустрітися з самим Санта-Клаусом.

Завдяки сучасним технологіям наші клієнти зі всього світу зможуть відчути чарівну та різдвяну атмосферу Лапландії у себе вдома,

– наголосив Мікко Туртіайнен, директор з продажів Finnair.

"Ми сподіваємося, що переліт у віртуальному бізнес-класі Finnair надихне їх на поїздку в Лапландію, коли це стане можливим", – додав він.



Село Санта-Клауса у Рованіємі / Фото Visit Rovaniemi

Віртуальні польоти у столицю Лапландії займають приблизно 30 хвилин. За них доведеться заплатити 10 євро.

Важливо! Увесь прибуток від нової послуги Finnair обіцяє передати фонду ЮНІСЕФ – на допомогу дітям, які постраждали від наслідків пандемії.

Як придбати квиток?

Зробити це можна на офіційному сайті авіакомпанії. Потрібно обрати дату та час віртуального польоту, а також оплатити його вартість.

Святковий рейс транслюватиметься у прямому ефірі. "Пасажир" отримає посилання та код доступу до рейсу у підтвердженні замовлення про покупку.

Де розташоване місто Рованіємі – столиця Лапландії: карта