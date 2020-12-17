Авиакомпания Finnair совершит 8 виртуальных рейсов в город Рованиеми – "родину" Санта-Клауса. Первые "полеты" состоятся уже 25 декабря.

Доступ к ним можно получить с помощью компьютера, смартфона или VR-очков, сообщает пресс-служба Finnair.

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Что предлагает авиакомпания

В скандинавском бизнес-классе "пассажиры" смогут насладиться закусками, которые подает экипаж, полюбоваться звездным небом и даже увидеть северное сияние.

Кроме этого, оказавшись в Рованиеми, посетители смогут пересечь Полярный круг и встретиться с самим Санта-Клаусом.

Благодаря современным технологиям наши клиенты со всего мира смогут почувствовать волшебную и рождественскую атмосферу Лапландии у себя дома,

– отметил Микко Туртиайнен, директор по продажам Finnair.

"Мы надеемся, что перелет в виртуальном бизнес-классе Finnair вдохновит их на поездку в Лапландию, когда это станет возможным", – добавил он.



Деревня Санта-Клауса в Рованиеми / Фото Visit Rovaniemi

Виртуальные полеты в столицу Лапландии занимают примерно 30 минут. За них придется заплатить 10 евро.

Важно! Всю прибыль от новой услуги Finnair обещает передать фонду ЮНИСЕФ – на помощь детям, пострадавшим от последствий пандемии.

Как приобрести билет?

Сделать это можно на официальном сайте авиакомпании. Нужно выбрать дату и время виртуального полета, а также оплатить его стоимость.

Праздничный рейс будет транслироваться в прямом эфире. "Пассажир" получит ссылку и код доступа к рейсу в подтверждении заказа на покупку.

Где расположен город Рованиеми – столица Лапландии: карта​