Всего за 10 евро: как приобрести билет на виртуальный полет к Санта-Клаусу
Авиакомпания Finnair совершит 8 виртуальных рейсов в город Рованиеми – "родину" Санта-Клауса. Первые "полеты" состоятся уже 25 декабря.
Доступ к ним можно получить с помощью компьютера, смартфона или VR-очков, сообщает пресс-служба Finnair.
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Что предлагает авиакомпания
В скандинавском бизнес-классе "пассажиры" смогут насладиться закусками, которые подает экипаж, полюбоваться звездным небом и даже увидеть северное сияние.
Кроме этого, оказавшись в Рованиеми, посетители смогут пересечь Полярный круг и встретиться с самим Санта-Клаусом.
Благодаря современным технологиям наши клиенты со всего мира смогут почувствовать волшебную и рождественскую атмосферу Лапландии у себя дома,
– отметил Микко Туртиайнен, директор по продажам Finnair.
"Мы надеемся, что перелет в виртуальном бизнес-классе Finnair вдохновит их на поездку в Лапландию, когда это станет возможным", – добавил он.
Деревня Санта-Клауса в Рованиеми / Фото Visit Rovaniemi
Виртуальные полеты в столицу Лапландии занимают примерно 30 минут. За них придется заплатить 10 евро.
Как приобрести билет?
Сделать это можно на официальном сайте авиакомпании. Нужно выбрать дату и время виртуального полета, а также оплатить его стоимость.
Праздничный рейс будет транслироваться в прямом эфире. "Пассажир" получит ссылку и код доступа к рейсу в подтверждении заказа на покупку.
Где расположен город Рованиеми – столица Лапландии: карта
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