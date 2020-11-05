Турецька компанія Baykar Defence провела успішні випробування безпілотника Akıncı з двигуном українського виробництва.

Тестовий політ відбувся 4 листопада в аеродромі "Чорлу" поблизу Стамбула. Про це на своїй твіттер-сторінці повідомив технічний директор компанії Сельджук Байрактар.

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Він розповів, що в рамках випробування вперше без управління з наземної станції дрон успішно виконав повністю автономні зліт та посадку.

Випробування безпілотника з українським двигуном: відео з твіттеру Байрактара

Байрактар також зазначив, що тестування на ідентифікацію систем проводилося на середній висоті 20 тисяч футів.

Довідка. Посадку безпілотника здійснили на віддаленому аеродромі, після цього він знову злетів та повернувся до "Чорлу".

Технічний директор компанії висловив сподівання про те, що Akıncı значно підсилять обороноздатність Туреччини. Апарат можуть віддати на озброєння турецькій армії ще до кінця 2020 року.

Що варто знати про Akıncı

Безпілотник нового покоління Akıncı став одним із перших проєктів спільного підприємства, створеного "Укрспецекспортом" та турецького підприємства Baykar Defence.

Характеристики Akıncı:

розмах крил – 20 метрів;

довжина – 12,3 метра;

максимальна злітна вага безпілотника – 5 500 кілограмів;

ємність корисного навантаження – 1 350 кілограмів;

максимальна висота польоту – 12 000 метрів;

робоча висота польоту – 9 000 метрів;

тривалість польоту – понад 24 години.

Зауважимо, що вперше ударний дрон нового покоління Akıncı показали в рамках виставки авіаційної та аерокосмічної техніки у Стамбулі у вересні 2019 року.