Беспилотник с украинским двигателем испытали в Турции: мощное видео
Турецкая компания Baykar Defence провела успешные испытания беспилотника Akıncı с двигателем украинского производства.
Тестовый полет состоялся 4 ноября в аэродроме "Чорлу" вблизи Стамбула. Об этом на своей твиттер-странице сообщил технический директор компании Сельджук Байрактар.
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Он рассказал, что в рамках испытания впервые без управления с наземной станции дрон успешно выполнил полностью автономные взлет и посадку.
Испытания беспилотника с украинским двигателем: видео с твиттера Байрактара
Байрактар также отметил, что тестирование на идентификацию систем проводилось на средней высоте 20 тысяч футов.
Технический директор компании выразил надежду на то, что Akıncı значительно усилят обороноспособность Турции. Аппарат могут отдать на вооружение турецкой армии еще до конца 2020 года.
Что следует знать о Akıncı
Беспилотник нового поколения Akıncı стал одним из первых проектов совместного предприятия, созданного "Укрспецэкспорт" и турецкого предприятия Baykar Defence.
Характеристики Akıncı:
- размах крыльев – 20 метров;
- длина – 12,3 метра;
- максимальный взлетный вес беспилотника – 5 500 килограм;
- емкость полезной нагрузки – 1 350 килограм;
- максимальная высота полета – 12 000 метров;
- рабочая высота полета – 9 000 метров;
- продолжительность полета – более 24 часов.
Заметим, что впервые ударный беспилотник нового поколения Akıncı показали в рамках выставки авиационной и аэрокосмической техники в Стамбуле в сентябре 2019 года.
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