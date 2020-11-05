Турецкая компания Baykar Defence провела успешные испытания беспилотника Akıncı с двигателем украинского производства.

Тестовый полет состоялся 4 ноября в аэродроме "Чорлу" вблизи Стамбула. Об этом на своей твиттер-странице сообщил технический директор компании Сельджук Байрактар.

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Он рассказал, что в рамках испытания впервые без управления с наземной станции дрон успешно выполнил полностью автономные взлет и посадку.

Испытания беспилотника с украинским двигателем: видео с твиттера Байрактара

Байрактар ​​также отметил, что тестирование на идентификацию систем проводилось на средней высоте 20 тысяч футов.

Справка. Посадку беспилотника совершили на удаленном аэродроме, после этого он снова взлетел и вернулся в "Чорлу".

Технический директор компании выразил надежду на то, что Akıncı значительно усилят обороноспособность Турции. Аппарат могут отдать на вооружение турецкой армии еще до конца 2020 года.

Что следует знать о Akıncı

Беспилотник нового поколения Akıncı стал одним из первых проектов совместного предприятия, созданного "Укрспецэкспорт" и турецкого предприятия Baykar Defence.

Характеристики Akıncı:

размах крыльев – 20 метров;

длина – 12,3 метра;

максимальный взлетный вес беспилотника – 5 500 килограм;

емкость полезной нагрузки – 1 350 килограм;

максимальная высота полета – 12 000 метров;

рабочая высота полета – 9 000 метров;

продолжительность полета – более 24 часов.

Заметим, что впервые ударный беспилотник нового поколения Akıncı показали в рамках выставки авиационной и аэрокосмической техники в Стамбуле в сентябре 2019 года.